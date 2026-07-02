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FH Salzburg: flydubai kehrt zurück – Pristina ganzjährig


FlyDubai am Flughafen Salzburg
Gute Nachrichten vom Flughafen Salzburg: Seit 27. Juni 2026 verbindet flydubai die Mozartstadt wieder direkt mit Dubai. Die Strecke war aufgrund der Krise im Nahen Osten vorübergehend ausgesetzt worden. Darüber hinaus soll die Strecke von Salzburg nach Pristina auch im Winter fortgeführt werden.

Nach Angaben des Flughafens Salzburg hat sich die Lage in der Region zuletzt deutlich stabilisiert. Auch das österreichische Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten (BMEIA) hat die Sicherheitsstufe für mehrere Länder im Nahen Osten herabgesetzt. Ungeachtet der aktuellen Waffenruhe und des Abkommens zwischen den USA und dem Iran könne sich die Sicherheitslage jedoch kurzfristig ändern. Das Außenministerium empfiehlt daher eine Registrierung vor Reiseantritt über seine Auslandsregistrierung.

Der Flughafen verweist darauf, dass Dubai nicht nur als Reiseziel, sondern auch als bedeutendes internationales Drehkreuz für Weiterflüge in den Nahen Osten, nach Asien, in den Indischen Ozean sowie nach Afrika genutzt wird. Gleichzeitig erwartet der Flughafen durch die Wiederaufnahme der Dubai-Verbindung zusätzliche Impulse für den internationalen Incoming-Tourismus. Vor allem Gäste aus den Vereinigten Arabischen Emiraten würden das SalzburgerLand zunehmend als Sommerreiseziel wählen. Die Verbindung wird bis zu dreimal wöchentlich angeboten.

Pristina künftig auch im Winter im Flugplan

Für das Winterflugprogramm kündigt der Flughafen Salzburg zudem eine Ausweitung der Verbindung nach Pristina an. Die Strecke, die seit Anfang April zweimal wöchentlich von GP Aviation bedient wird, soll aufgrund der hohen Nachfrage erstmals ganzjährig angeboten werden. Die Verbindung werde insbesondere von der kosovarischen Community in der Region genutzt. (red)

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Foto: privat

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Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.



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