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Explora Journeys erweitert Treueprogramm zum Jubiläum


Explora II
Anlässlich des ersten Jahrestags seines Treueprogramms gewährt Explora Journeys Mitgliedern des Explora Club im Juli 2026 zusätzliche Preisvorteile und Bonusaktionen. Gleichzeitig erweitert die Reederei ihr Status-Match-Programm und baut die Möglichkeiten aus, neue Mitglieder zu werben.

Vom 1. bis 31. Juli 2026 erhalten Mitglieder des Explora Club einen Preisnachlass von 5% auf ausgewählte künftige Kreuzfahrten. Mitglieder ab dem Status „Silver“ kommen zusätzlich zum bestehenden „Explora Club Member Benefit“ weitere 5% Ersparnis hinzu. Wer im Aktionszeitraum einen einen neuen Gast für die Marke gewinnt, sichert sich 200 „Future Journey Credits“ und die doppelte Anzahl an Explora Club-Punkten (1.000) für beide Seiten nach Abschluss der Reise.

Status-Match auf weitere Kreuzfahrtmarken ausgeweitet

Zugleich erweitert Explora Journeys sein Status-Match-Programm. Künftig können auch Gäste von Celebrity Cruises und Princess Cruises ihren bestehenden Status anerkennen lassen. Damit umfasst das Programm nach Angaben der Reederei nun insgesamt 13 Kreuzfahrtmarken.

„Explora Club ist für uns weit mehr als ein Treueprogramm geworden – es ist eine Gemeinschaft von Gästen, die unsere Vision eines anderen Reisens auf See teilen“, sagt Anna Nash, Präsidentin von Explora Journeys. Mit den Jubiläumsaktionen wolle sich das Unternehmen bei seinen bisherigen Gästen bedanken und gleichzeitig neue Reisende für die Marke gewinnen.

Auch an Bord stehen im Juli besondere Veranstaltungen für Clubmitglieder auf dem Programm. Geplant sind Cocktail-Empfänge unter Leitung der jeweiligen Schiffsführung, bei denen unter anderem ein eigens kreierter Jubiläumscocktail serviert wird. (red)

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Redakteur / Managing Editor

Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.



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