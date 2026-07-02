Arctic ProCruises: Neues Programm mit Spitzbergen-Expeditionen

Der Hamburger Veranstalter kombiniert alle Reisen in den hohen Norden mit einem Vor- oder Nachprogramm und neben den Flügen ab und bis Deutschland sind auch die Landausflüge im Reisepreis enthalten. Arctic ProCruises setzt auf vier kleine Schiffe und ermöglicht seinen Gästen so große Naturerlebnisse.

Höhepunkt des jetzt veröffentlichten neuen Programms ist eine „Once-in-a-lifetime“-Reise entlang der Küste Islands. Die Fahrt „Expedition Island“ mit der „Plancius“ (Eisklasse Polar 6, 170 Gäste) im Juni 2027 führt zu den Westfjorden mit eisbedeckten Vulkanen, zu den kleinen Inseln Kolbeinsey und Grimsey und weiter über den Polarkreis an die Packeisgrenze – mit Glück können die Passagiere Wale und sogar Eisbären beobachten.

Seereisen mit Expeditionscharakter

Ab Juni bis in den September 2027 startet Arctic ProCruises zu den Expeditionsreisen nach Island, Grönland und Spitzbergen. Spektakulär sind die Touren im Juli und August, die in 19 Tagen ab Spitzbergen über Grönland bis nach Island führen. Möglich sind diese mit drei verschiedenen Schiffen: „Plancius“, „Ortelius“ und „Hondius“. Neu im Programm ist das moderne 5-Sterne-Expeditionsschiff „SH Vega“ für Fahrten nach Grönland.

Insgesamt 24 Seereisen mit Expeditionscharakter stehen im polaren Sommer bei Arctic ProCruises auf den Fahrplänen, die Routen führen an die Küste Grönlands, um Spitzbergen und intensiv nach Island. Fester Bestandteil aller Reisen aus dem neuen Programm sind exklusive Vorprogramme und Lektoren-Vorträge an Bord zu den Naturerlebnissen.

Arctic ProCruises ist aus dem früheren Veranstalter Iceland ProCruises hervorgegangen. Statt ausschließlich zu Seereisen rund um Island und zu Kombinationen mit Grönland abzulegen, hat der Hamburger Reiseanbieter das Programm deutlich ausgeweitet und bietet mit verschiedenen Partnern Expeditionsreisen und Gruppenreisen auf See an. Noch bis Ende 2026 gewährt Arctic ProCruises attraktive Frühbucher-Vorteile. (red)