tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung
Skip to Content

Arctic ProCruises: Neues Programm mit Spitzbergen-Expeditionen


SH Vega
Zu 20 Expeditions-Kreuzfahrten nach Spitzbergen legt Arctic ProCruises in den Sommermonaten 2027 ab. Dazu kommen weitere Fahrten nach Grönland und Island.

Der Hamburger Veranstalter kombiniert alle Reisen in den hohen Norden mit einem Vor- oder Nachprogramm und neben den Flügen ab und bis Deutschland sind auch die Landausflüge im Reisepreis enthalten. Arctic ProCruises setzt auf vier kleine Schiffe und ermöglicht seinen Gästen so große Naturerlebnisse.

Höhepunkt des jetzt veröffentlichten neuen Programms ist eine „Once-in-a-lifetime“-Reise entlang der Küste Islands. Die Fahrt „Expedition Island“ mit der „Plancius“ (Eisklasse Polar 6, 170 Gäste) im Juni 2027 führt zu den Westfjorden mit eisbedeckten Vulkanen, zu den kleinen Inseln Kolbeinsey und Grimsey und weiter über den Polarkreis an die Packeisgrenze – mit Glück können die Passagiere Wale und sogar Eisbären beobachten.

Seereisen mit Expeditionscharakter

Ab Juni bis in den September 2027 startet Arctic ProCruises zu den Expeditionsreisen nach Island, Grönland und Spitzbergen. Spektakulär sind die Touren im Juli und August, die in 19 Tagen ab Spitzbergen über Grönland bis nach Island führen. Möglich sind diese mit drei verschiedenen Schiffen: „Plancius“, „Ortelius“ und „Hondius“. Neu im Programm ist das moderne 5-Sterne-Expeditionsschiff „SH Vega“ für Fahrten nach Grönland.

Insgesamt 24 Seereisen mit Expeditionscharakter stehen im polaren Sommer bei Arctic ProCruises auf den Fahrplänen, die Routen führen an die Küste Grönlands, um Spitzbergen und intensiv nach Island. Fester Bestandteil aller Reisen aus dem neuen Programm sind exklusive Vorprogramme und Lektoren-Vorträge an Bord zu den Naturerlebnissen.

Arctic ProCruises ist aus dem früheren Veranstalter Iceland ProCruises hervorgegangen. Statt ausschließlich zu Seereisen rund um Island und zu Kombinationen mit Grönland abzulegen, hat der Hamburger Reiseanbieter das Programm deutlich ausgeweitet und bietet mit verschiedenen Partnern Expeditionsreisen und Gruppenreisen auf See an. Noch bis Ende 2026 gewährt Arctic ProCruises attraktive Frühbucher-Vorteile. (red)

  iceland procruises, arctic procruises, expeditionskreuzfahrten, grönland, island, spitzbergen, arktis

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteur / Managing Editor

Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.



Touristiknews des Tages
2 Juli 2026

16:30
Save the date: Aviareps Roadshow im Oktober in Wien
15:48
Condor fliegt ab August nach Tel Aviv
15:29
Erstflug nach Ohrid mit Austrian Airlines
13:01
LMX: Verlängerte Flex-Aktion gilt bis Ende August
09:40
Arctic ProCruises: Neues Programm mit Spitzbergen-Expeditionen
09:26
FH Salzburg: flydubai kehrt zurück – Pristina ganzjährig
09:15
Explora Journeys erweitert Treueprogramm zum Jubiläum
09:13
Robinson bringt Hyrox in den Club
08:47
TUI: Agents erkunden bulgarische Schwarzmeerküste

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.