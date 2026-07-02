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Robinson bringt Hyrox in den Club


Der neue Robinson Cyprus ist als weitläufige Anlage am Meer besonders beliebt
Robinson erweitert sein Sportangebot und integriert ab Sommer 2026 als nach eigenen Angaben erster Clubanbieter weltweit das Fitnessformat Hyrox in sein Programm.

Den Auftakt macht der Robinson Cyprus, der offizieller „Hyrox Training Club“ wird. Gäste sollen dort ausgewählte Hyrox-Inhalte im WellFit-Aktivprogramm absolvieren können – sowohl als Trainingseinheit als auch in Form einer Race Simulation.

Ein erster Höhepunkt ist laut Robinson das Hyrox Training Camp von 15. bis 22. November 2026 im Robinson Cyprus. Weitere Clubs und Veranstaltungsformate sollen ab 2027 folgen. Hyrox zählt zu den derzeit am stärksten wachsenden Fitnessformaten weltweit. Das Konzept verbindet Laufeinheiten mit funktionellen Übungen wie Rudern oder Burpees und setzt dabei auf gemeinsames Training sowie die Vorbereitung auf Wettkämpfe.

Trainingscamp mit Hyrox-Coaches und Tim Wenisch

Das Hyrox Training Camp umfasst eine Woche mit strukturierten Workouts und Technik-Sessions unter Anleitung erfahrener Coaches. Mit Tim Wenisch nimmt zudem einer der erfolgreichsten deutschen Hyrox-Athleten an der Veranstaltung teil.

Nach Angaben von Robinson deckt das Programm sämtliche wesentlichen Trainingsbereiche des Formats ab. Dazu gehören Laufeinheiten, funktionelles Krafttraining, Hybrid-Workouts sowie wettkampforientierte Trainingsinhalte. Ergänzend stehen Themen wie Ernährung, Regeneration und nachhaltige Leistungsentwicklung auf dem Programm. Das Angebot richtet sich sowohl an Einsteiger:innen als auch an erfahrene Athlet:innen unterschiedlicher Leistungsniveaus. Die Teilnahme am Hyrox Training Camp ist exklusiv für Clubgäste möglich und kostet 250 EUR pro Person.

„Sport als Gemeinschaftserlebnis gehört seit jeher zu Robinson. Mit Hyrox bringen wir jetzt das weltweit am schnellsten wachsende Fitnessformat in den Cluburlaub – als erster Anbieter überhaupt. Wir greifen auf, was Menschen heute bewegt, und machen es zum Teil ihres Urlaubs“, so Bernd Mäser, Geschäftsführer von Robinson. (red)

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Foto: privat

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Redakteur / Managing Editor

Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.



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