Mondial Business Travel-Team auf Visite in Istanbul

Auf Einladung von Turkish Airlines verbrachte das Mondial Business Travel & Corporate Event-Team ein Wochenende in Istanbul.

Untergebracht im Richmond Istanbul erkundete die Gruppe bei einer geführten Tour die Altstadt mit der Blauen Moschee, der Hagia Sophia und dem Großen Basar. Den gelungenen Abschluss bildete eine Bosporus-Rundfahrt, ergänzt durch Besuche traditioneller türkischer Rooftop-Restaurants.

Inspiration und Kooperation

Die Reise wurde von Mahmut Ciner (Ciner Turizm ve Turizm Org) organisiert und von Isa Sarac von Turkish Airlines begleitet. Die Teilnehmenden verbrachten ein genussvolles und inspirierendes Wochenende, das durch tiefe Einblicke sowohl das Destinationswissen als auch die partnerschaftliche Zusammenarbeit – eine wichtige Grundlage für die erfolgreiche Planung von Geschäftsreisen und Corporate Events - stärkte. (red)