| news | adabei
Mondial Business Travel-Team auf Visite in Istanbul
Auf Einladung von Turkish Airlines verbrachte das Mondial Business Travel & Corporate Event-Team ein Wochenende in Istanbul.
Untergebracht im Richmond Istanbul erkundete die Gruppe bei einer geführten Tour die Altstadt mit der Blauen Moschee, der Hagia Sophia und dem Großen Basar. Den gelungenen Abschluss bildete eine Bosporus-Rundfahrt, ergänzt durch Besuche traditioneller türkischer Rooftop-Restaurants.
Inspiration und Kooperation
Die Reise wurde von Mahmut Ciner (Ciner Turizm ve Turizm Org) organisiert und von Isa Sarac von Turkish Airlines begleitet. Die Teilnehmenden verbrachten ein genussvolles und inspirierendes Wochenende, das durch tiefe Einblicke sowohl das Destinationswissen als auch die partnerschaftliche Zusammenarbeit – eine wichtige Grundlage für die erfolgreiche Planung von Geschäftsreisen und Corporate Events - stärkte. (red)
mondial, mice, business travel, corporate event, agenttour, fam-trip, istanbul, turkish airlines
Autor/in:
Dieter Putz
Redakteur / Managing Editor
Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.
Touristiknews des Tages
1 Juli 2026
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
Costa Aperitivo: Italienisches Lebensgefühl trotz Rekordhitze
Zum traditionellen Costa Aperitivo luden...
-
Dertour Campus LIVE Bulgarien mit Reisewelt
Von 28. bis 30. Mai...
-
Idealtours: Jubiläums-"Hoagascht" mit Reisebüropartner:innen
Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums hat...
-
Dertour Austria Campus Live in Bulgarien
Für eine Gruppe österreichischer Reisebüroprofis...
-
Strahlende Corps Touristique Summerlounge 2026
Sommerwetter (und entsprechende -temperaturen), Drinks...