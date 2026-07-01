| news | flug
Emirates führt neues Lounge-Konzept ein
Emirates gestaltet ihre weltweiten Flughafenlounges um. Das neue „Signature“-Design, das sich an der Gestaltung der Flugzeugkabinen orientiert, ist bereits an den Standorten Frankfurt und München umgesetzt. In den kommenden Monaten folgen die Lounges in Manchester, Mauritius und Istanbul.
Das überarbeitete Raumkonzept teilt die Lounges in Bereiche zum Arbeiten, Essen und Entspannen auf. Für Geschäftsreisende bieten die Lounges zusätzliche Arbeitsplätze mit universellen Stromanschlüssen und kabellosen Lademöglichkeiten. Die Ausstattung umfasst unter anderem italienische Ledermöbel, Weltzeitzuhren sowie wechselnde Kunstwerke mit Bezug zu den Vereinigten Arabischen Emiraten und den jeweiligen Standorten.
Gastronomie mit Live-Cooking, separate Ruhezonen
Im kulinarischen Bereich setzt die Fluggesellschaft auf ein Buffet- und Live-Cooking-Konzept, bei dem Speisen direkt zubereitet werden. Die Menüs bieten internationale Gerichte sowie regionale Spezialitäten der jeweiligen Destination. Ergänzt wird das Angebot durch eine eigene Bäckerei vor Ort sowie eine Auswahl an Weinen, Champagner und Spirituosen. Zur Erholung der Passagiere dienen separate Ruhebereiche mit gedämpftem Licht. Darüber hinaus verfügen die Lounges über modernisierte Duschkabinen mit nachhaltigen Pflegeprodukten. Für zusätzliche Privatsphäre stehen den Gästen außerdem separate Gebets- und Stillräume zur Verfügung.
Zugangsvoraussetzungen
Der Zutritt zu den weltweit über 40 exklusiven Emirates-Lounges ist für Passagiere der First und Business Class sowie für Statusmitglieder des Vielfliegerprogramms „Skywards“ (Stufen Gold und Platinum) kostenfrei. Passagiere der Premium Economy und Economy Class können den Zugang optional kostenpflichtig erwerben. Am Flughafen Wien kooperiert Emirates weiterhin mit der „Vienna Lounge“. (red)
emirates, premiumreisende, business class, first class, lounge, konzept, umsetzung, investionen
Autor/in:
Dieter Putz
Redakteur / Managing Editor
Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.
Touristiknews des Tages
1 Juli 2026
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
Austrian Airlines startet Sommerroute auf die Azoren
Austrian Airlines erweitert ihr sommerliches...
-
Ryanair streicht in Klagenfurt und Linz die London-Flüge
Die ohnedies mit den Passagier:innenzahlen...
-
Corendon Arilines fliegt Graz - Hurghada
Rotes Meer statt steirischer Winterkälte:...
-
Royal Jordanian Airlines ist zurück in Wien
Der nationale Flag-Carrier Jordaniens verbindet...
-
Ryanair ermöglicht kostenloses Zusammensitzen von Familien
Die irische Fluggesellschaft passt ihre...