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Emirates führt neues Lounge-Konzept ein


Eeues Emirates Signature-Lounge-Konzept
Emirates gestaltet ihre weltweiten Flughafenlounges um. Das neue „Signature“-Design, das sich an der Gestaltung der Flugzeugkabinen orientiert, ist bereits an den Standorten Frankfurt und München umgesetzt. In den kommenden Monaten folgen die Lounges in Manchester, Mauritius und Istanbul.

Das überarbeitete Raumkonzept teilt die Lounges in Bereiche zum Arbeiten, Essen und Entspannen auf. Für Geschäftsreisende bieten die Lounges zusätzliche Arbeitsplätze mit universellen Stromanschlüssen und kabellosen Lademöglichkeiten. Die Ausstattung umfasst unter anderem italienische Ledermöbel, Weltzeitzuhren sowie wechselnde Kunstwerke mit Bezug zu den Vereinigten Arabischen Emiraten und den jeweiligen Standorten.

Gastronomie mit Live-Cooking, separate Ruhezonen

Im kulinarischen Bereich setzt die Fluggesellschaft auf ein Buffet- und Live-Cooking-Konzept, bei dem Speisen direkt zubereitet werden. Die Menüs bieten internationale Gerichte sowie regionale Spezialitäten der jeweiligen Destination. Ergänzt wird das Angebot durch eine eigene Bäckerei vor Ort sowie eine Auswahl an Weinen, Champagner und Spirituosen. Zur Erholung der Passagiere dienen separate Ruhebereiche mit gedämpftem Licht. Darüber hinaus verfügen die Lounges über modernisierte Duschkabinen mit nachhaltigen Pflegeprodukten. Für zusätzliche Privatsphäre stehen den Gästen außerdem separate Gebets- und Stillräume zur Verfügung.

Zugangsvoraussetzungen

Der Zutritt zu den weltweit über 40 exklusiven Emirates-Lounges ist für Passagiere der First und Business Class sowie für Statusmitglieder des Vielfliegerprogramms „Skywards“ (Stufen Gold und Platinum) kostenfrei. Passagiere der Premium Economy und Economy Class können den Zugang optional kostenpflichtig erwerben. Am Flughafen Wien kooperiert Emirates weiterhin mit der „Vienna Lounge“. (red)

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Foto: privat

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Redakteur / Managing Editor

Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.



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