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TUI: Agents erkunden bulgarische Schwarzmeerküste


Foto: TUI
TUI Live Erleben Tour nach Burgas
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TUI Live Erleben Tour nach Burgas

Vom 18. bis 21. Juni 2026 reisten acht Reisebüromitarbeitende bei einer TUI LIVE Erleben-Tour mit Austrian Airlines nach Burgas. Begleitet wurde die Gruppe von Martina Bayer, TUI Österreich B2B Servicecenter.

Im Mittelpunkt des Tour-Programms standen umfangreiche Hotelbesichtigungen. Den Auftakt bildete ein zweitägiger Aufenthalt im SOL Nessebar Palace, das gemeinsam mit den Schwesterhotels Sol Nessebar Mare und Bay durch seine großzügige Gartenanlage, ein vielseitiges kulinarisches Angebot sowie einen Aquapark und direkten Zugang zu einer geschützten Sandbucht überzeugte. Im Zuge weiterer Besichtigungen erhielten die Agents einen umfassenden Überblick über das TUI Hotelangebot in der Region. Besonders das DIT Evrika Beach sowie das Sentido Bellevue Beach fanden bei den Reisebüromitarbeitenden großen Anklang. Zudem konnten die Agents im TUI Kids Club Alua Dreams Sunny Beach Resort Einblicke in das Familiensegment in Burgas gewinnen. Eine Hotel-Präsentation von Sales Managerin Plamena Penkova von Hyatt Hotels rundete das fachliche Programm ab.

Vielfältiges Erlebnisangebot in der Region

Neben dem Fokus auf das Hotelportfolio lernten die Agents auch zentrale touristische Angebote der Destination kennen. Die Gruppe erkundete die bekannte Flower Street am Sunny Beach mit all ihren Souvenirläden, Restaurants und Cafés und erhielten dabei einen praxisnahen Eindruck vom umfangreichen Freizeit- und Unterhaltungsangebot vor Ort. Einblicke in die kulturelle Seite der Region bot den Reiseprofis zudem ein Ausflug in die historische Altstadt von Nessebar, die mit ihrem charakteristischen Baustil der bulgarischen Wiedergeburtszeit und ihren zahlreichen Kirchen zu den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten zählt. Ein weiterer Höhepunkt war ein ganztägiger Ausflug nach Sozopol inklusive Bootsfahrt sowie einem gemeinsamen Mittagessen im Restaurant „The Windmill“ mit Blick auf das Schwarze Meer. (red)

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Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.



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