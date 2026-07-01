Costa Aperitivo: Italienisches Lebensgefühl trotz Rekordhitze

Trotz der außergewöhnlichen Hitze folgten zahlreiche Touristiker:innen der Einladung und genossen einen stimmungsvollen Sommerabend ganz im Zeichen der italienischen Lebensfreude. Bereits zur Begrüßung wartete auf die Gäste ein praktischer Costa-Fächer, der bei den hochsommerlichen Temperaturen für willkommene Erfrischung sorgte. Dazu wurden kühle Sommerdrinks und ein köstliches italienisches Buffet serviert.

Für authentisches Dolce Vita-Feeling sorgte Live-Musik mit italienischen Klassikern, die das mediterrane Ambiente perfekt untermalte. Selbst die Rekordhitze konnte die ausgelassene Stimmung nicht bremsen – zum Abschluss wurde sogar noch das Tanzbein geschwungen. Ein rundum gelungener Abend voller guter Gespräche, italienischer Gastfreundschaft und bester Laune.

Ebenfalls gefeiert wurde in den Wochen davor im „nullneun“ in Graz sowie im direkt an der Donau gelegenen „Tante Kaethe“ in Linz. Insgesamt nahmen rund 180 Reisebüropartner:innen an den gelungenen Veranstaltungen teil.