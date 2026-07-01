Austrian Airlines startet Sommerroute auf die Azoren

Damit bietet die Fluggesellschaft erstmals eine Direktverbindung auf das portugiesische Archipel an, das vor allem für Naturtouristen und Outdoor-Aktivitäten bekannt ist. In der Tourismusbranche wird die Inselgruppe aufgrund ihrer vulkanischen Prägung gelegentlich auch als das „Hawaii Europas“ bezeichnet.

Streckenrekord im Kontinentalnetz

Die Verbindung wird bis Anfang September jeweils dienstags von Wien aus bedient. Die Flugzeit für die rund 3.770 Kilometer lange Strecke beträgt etwas mehr als fünf Stunden. Damit ist Ponta Delgada laut Unternehmensangaben die derzeit längste Route, die von der Kontinentalflotte der Austrian Airlines angeflogen wird. Zu den weiteren langen Mittelstrecken der Airline, die mit Maschinen der Airbus-A320-Familie bedient werden, gehören Funchal auf Madeira (ca. 3.300 km) sowie die Kanarischen Inseln Teneriffa Süd, Gran Canaria und Lanzarote, die zwischen 3.150 und 3.250 Kilometer von Wien entfernt liegen.

Hoher Planungsaufwand

Aus operativer Sicht gilt der Flug nach Ponta Delgada als anspruchsvoll. Innerhalb der Lufthansa Group handelt es sich um einen der längsten regulären Linienflüge mit einem Airbus A320neo. Aufgrund der isolierten Lage der Inselgruppe im Atlantik erfordert die Route für Cockpit- und Kabinenbesatzung eine weitaus komplexere Vorbereitung als der europäische Durchschnitt. Dies betrifft insbesondere das Treibstoffmanagement, die Routenführung sowie die Planung potenzieller Ausweichflughäfen.

Erstflug unter erfahrener Führung

Der Erstflug mit der Flugnummer OS497 wurde von Kapitän Christoph Mosser durchgeführt. Wie Mosser im Rahmen des Erstflugs mitteilte, habe sich das Team intensiv auf die Destination vorbereitet. Dabei habe man auf Erfahrungen aus dem Atlantik-Langstreckennetz zurückgreifen und sich zudem mit den Konzernschwestern Eurowings und Edelweiss austauschen können. Mosser, der die Inseln bereits privat bereist hat, hob das spezifische Klima der Region hervor: Die Azoren seien kein klassisches Sommerziel, da die Temperaturen im Sommer moderat und im Winter mild blieben. Das Wetter weise zudem eine hohe Wechselhaftigkeit auf, was prägend für die dortige Landschaft sei. (red)