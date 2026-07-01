Oceania Cruises präsentiert Specialty Cruises für 2027

„Unsere Specialty Cruises 2027 verbinden hafenreiche Reiserouten mit außergewöhnlichen Persönlichkeiten, die neue Perspektiven eröffnen und den bereisten Destinationen zusätzliche Tiefe verleihen“, sagte Jason Montague, Chief Luxury Officer von Oceania Cruises. „Jede Reise ist darauf ausgelegt, Gästen durch exklusive Erlebnisse und inspirierende Begegnungen einen noch intensiveren Zugang zu den Kulturen der besuchten Regionen zu ermöglichen.“

Begleitet werden die Kreuzfahrten unter anderem von Claudine Pépin, Tochter des französischen Starkochs Jacques Pépin, der US-amerikanischen Fernsehköchin Sara Moulton sowie den Executive Culinary Directors von Oceania Cruises, Alexis Quaretti und Eric Barale. Je nach Reise sind außerdem Reiseexperten und weitere Gäste an Bord, die Einblicke in Kultur, Geschichte und Kulinarik der jeweiligen Destinationen geben sollen.

Die Specialty Cruises 2027 im Überblick

Culinary Luminaries Specialty Cruise

13 Tage von Athen nach Rom, Abfahrt am 2. Juni 2027 an Bord der Oceania Vista. Im Mittelpunkt stehen kulinarische Erlebnisse mit Kochvorführungen, Verkostungen und speziell zusammengestellten Menüs unter der Leitung der Oceania-Küchenchefs sowie internationaler Gastköche.

13 Tage von Athen nach Rom, Abfahrt am 2. Juni 2027 an Bord der Oceania Vista. Im Mittelpunkt stehen kulinarische Erlebnisse mit Kochvorführungen, Verkostungen und speziell zusammengestellten Menüs unter der Leitung der Oceania-Küchenchefs sowie internationaler Gastköche. Sara Moulton Specialty Cruise

14-tägige Rundreise ab London, Abfahrt am 8. Juni 2027 an Bord der Oceania Marina. Gemeinsam mit der US-amerikanischen Fernsehköchin Sara Moulton erwartet die Gäste ein kulinarisches Programm mit Kochvorführungen, Themenveranstaltungen und einem Gala-Brunch.

14-tägige Rundreise ab London, Abfahrt am 8. Juni 2027 an Bord der Oceania Marina. Gemeinsam mit der US-amerikanischen Fernsehköchin Sara Moulton erwartet die Gäste ein kulinarisches Programm mit Kochvorführungen, Themenveranstaltungen und einem Gala-Brunch. Claudine Pépin Specialty Cruise

11-tägige Rundreise ab Tokio, Abfahrt am 30. September 2027 an Bord der Oceania Riviera. Claudine Pépin begleitet die Reise mit Programmpunkten rund um die japanische Küche und Kultur, darunter Kochvorführungen, ein Gala-Brunch sowie ausgewählte Landausflüge.

11-tägige Rundreise ab Tokio, Abfahrt am 30. September 2027 an Bord der Oceania Riviera. Claudine Pépin begleitet die Reise mit Programmpunkten rund um die japanische Küche und Kultur, darunter Kochvorführungen, ein Gala-Brunch sowie ausgewählte Landausflüge. Samantha Brown Specialty Cruise

10 Tage von Triest nach Barcelona, Abfahrt am 7. November 2027 an Bord der Oceania Allura. Reisejournalistin und Fernsehmoderatorin Samantha Brown begleitet die Mittelmeerreise mit Vorträgen und Gesprächen über die angelaufenen Destinationen.

10 Tage von Triest nach Barcelona, Abfahrt am 7. November 2027 an Bord der Oceania Allura. Reisejournalistin und Fernsehmoderatorin Samantha Brown begleitet die Mittelmeerreise mit Vorträgen und Gesprächen über die angelaufenen Destinationen. Reunion Cruise

12 Tage von Triest nach Athen, Abfahrt am 6. Dezember 2027 an Bord der neuen Oceania Aurelia. Die Reise richtet sich an Mitglieder des Oceania Club sowie Erstgäste der Reederei und wird von Jason Montague und Neli Arias begleitet. Geplant sind gemeinsame Veranstaltungen sowie Landausflüge im Mittelmeer.

Nach Angaben der Reederei können sich die angekündigten Gastauftritte und Programmpunkte noch ändern. (red)