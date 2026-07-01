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Gruber-reisen setzt auf Weiterbildung und Partneraustausch auf Brač


Teilnehmende der Gruber-reisen-Agenttour nach Brač
Mit drei Veranstaltungen auf der kroatischen Insel Brač hat Gruber-reisen im Frühjahr 2026 Weiterbildung, Produktkenntnis und den Austausch mit Vertriebspartnern in den Mittelpunkt gestellt. Gastgeber aller Reisen war das BRETANIDE Sport & Wellness Resort.

Den Auftakt bildete eine mehrtägige Agenttour gemeinsam mit Ruefa und der Europäischen Reiseversicherung. Begleitet wurde die Reise von Philipp Griessler (Verkehrsbüro), Benedikt Habsburg-Lothringen (Europäische Reiseversicherung) und Martina Kopper-Konrad (Gruber-reisen). Gleichzeitig fand damit das interne Aus- und Weiterbildungsprogramm für Nachwuchskräfte seinen Abschluss.

Auf dem Programm standen Besichtigungen mehrerer Hotels, darunter das BRETANIDE Sport & Wellness Resort, das Grand Hotel View und das Hotel Lemongarden. Ergänzt wurde das Programm durch Besuche des Weinguts Stina, eines Olivenölmuseums sowie eine Bootsfahrt entlang der Küste. Darüber hinaus nutzten die Teilnehmenden die Gelegenheit zum Austausch über aktuelle Themen der Reiseversicherung und Kund:innenbetreuung.

Agents entdecken Brač

Wenig später folgte eine Informationsreise für Reisebüropartner von Gruber-reisen. Während des viertägigen Aufenthalts besichtigten die Teilnehmer mehrere Hotels und lernten bei Besuchen des Olivenölmuseums in Škrip sowie des Weinguts Stina regionale Produkte kennen. Trotz wechselhafter Wetterbedingungen bot die Reise Gelegenheit, sich einen umfassenden Eindruck vom touristischen Angebot der Insel zu verschaffen.

Strategie, Qualität und Zukunftsthemen im Fokus

Den Abschluss bildete die Teamleiter:innenreise von Gruber-reisen. Im Mittelpunkt standen Workshops zu Markttrends, Vertriebsstrategien und Unternehmenszielen. Ergänzend wurden mehrere Hotelbetriebe besichtigt, darunter das Hotel Pastura, das Hotel Vrilo Adults Only, das Grand Hotel View sowie das künftig eröffnende Hotel The Bristol Bol. Auch das BRETANIDE Sport & Wellness Resort präsentierte aktuelle Investitionen und Neuerungen - darunter modernisierte Unterkunftsbereiche und neue Sportangebote.

Mit den drei Reisen will Gruber-reisen nach eigenen Angaben die Produktkenntnis seiner Mitarbeiter:innen und Vertriebspartner vertiefen sowie die Zusammenarbeit mit touristischen Partnern weiter ausbauen.

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Foto: privat

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Redakteur / Managing Editor

Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.



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