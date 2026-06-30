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Dertour Campus LIVE Bulgarien mit Reisewelt


Dertour-Reisewelt-Tour nach Bulgarien
Von 28. bis 30. Mai erlebten Führungskräfte der Reisewelt im Rahmen des Dertour Austria Campus LIVE die Destination Bulgarien hautnah.

Ab Wien ging es mit Austrian Airlines direkt nach Varna. Begleitet von Sales Specialist Petra Seigmann und Head of Sales Jörg Fermüller stand ein kompaktes, praxisorientiertes Programm auf der Agenda – inklusive Nächtigung im stilvollen 5-Sterne-Haus GRIFID Noa und besondere Erlebnisse wie eine „Trüffeljagd“ im Landesinneren sowie eine entspannte Bootsfahrt entlang der Küste; immer die schöne Stadt Varna im Blick.

Vielseitige Destination

Bulgarien präsentierte sich dabei sehr vielseitig: moderne Resorts, gepflegte Anlagen und eine spürbare Herzlichkeit. Besonders überzeugt hat die Teilnehmenden das herausragende Preis-Leistungs-Verhältnis. „Bulgarien hat es geschafft, viele positiv zu überraschen – genau diese Emotionen sind es, die wir im Verkauf brauchen. Eine Destination mit großem Potenzial und echter Dynamik“, resümiert Mag. Ervin Sebestyen, Geschäftsführung Reisewelt GmbH.

Mit dabei waren: Mag. Felix König, Mag. Ervin Sebestyen, Prok. Andreas Auinger, Felix Passenbrunner, Manuela Hasni, Johann Reichl, Doris Schuller, Stefanie Zauner, Jörg Renner, Simone Pedak, Mirjam Kurtz, Vanesa Sredic, Mario Haider, Gabriele Kunze, Birgit Obermayer und Heidi Spechtenhauser. (red)

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Foto: privat

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