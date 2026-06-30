Neues Kapitel für die MS Hamburg

Nach Abschluss der letzten regulären Passagierfahrt steuert die MS Hamburg Anfang November die Werft im türkischen Istanbul an. Dort konzentrieren sich die Arbeiten vor allem auf die Neugestaltung ausgewählter Gästebereiche, um den Komfort an Bord an aktuelle Marktstandards anzupassen.

„Unsere außergewöhnlichen Routen mit sehr zentralen Liegeplätzen in den Häfen, die Atmosphäre an Bord mit nur 400 Gästen und das kulinarische Angebot sind unsere absoluten Stärken. Jetzt erhalten alle Kabinen ein neues Design, vier Mini-Suiten mit eigenem Balkon kommen ganz neu hinzu. Und auch das große offene Deck am Poolbereich wird erneuert“, erklärt Geschäftsführer Oliver Steuber.

Umfassendes Fresh-up für Lounge und Pooldeck

Die geplanten Maßnahmen erstrecken sich über mehrere Decks und öffentliche Bereiche. Zu den Kernprojekten gehöre ein umfassendes „Fresh-up“ der Lounge sowie die komplette Neugestaltung des Poolbereichs, der unter anderem mit einem zeitgemäßen, maritim gestalteten Bodenbelag ausgestattet werde. Ziel des architektonischen Konzepts sei es, eine harmonische Balance zwischen innovativen Design-Elementen und dem unverwechselbaren, vertrauten Charakter der MS Hamburg zu schaffen, so der Kreuzfahrtanbieter in einer Aussendung.

Modernisierung der Kabinen und Suiten

Ein wesentlicher Schwerpunkt der Werftzeit liegt laut dem Unternehmen auf der Aufwertung der Passagierunterkünfte. Die unterschiedlichen Kabinenkategorien werden grundlegend erneuert:

Innenkabinen : Hier liege der Fokus primär auf der Optimierung von Komfort und Funktionalität. Durch ein durchdachtes Raumdesign und eine warme, angenehme Atmosphäre soll ein gemütliches und einladendes Ambiente für die Passagiere entstehen.

: Hier liege der Fokus primär auf der Optimierung von Komfort und Funktionalität. Durch ein durchdachtes Raumdesign und eine warme, angenehme Atmosphäre soll ein gemütliches und einladendes Ambiente für die Passagiere entstehen. Außenkabinen : Diese Kategorien würden konsequent auf Helligkeit setzen. Das Zusammenspiel des modernisierten Interieurs mit dem direkten Blick auf das Meer soll eine helle, freundliche Umgebung schaffen, die auf erholsame Stunden ausgerichtet ist.

: Diese Kategorien würden konsequent auf Helligkeit setzen. Das Zusammenspiel des modernisierten Interieurs mit dem direkten Blick auf das Meer soll eine helle, freundliche Umgebung schaffen, die auf erholsame Stunden ausgerichtet ist. Suiten (Kategorie 12) : Die mit Infinity-Fenstern ausgestatteten Unterkünfte werden durch ein großzügiges und harmonisches Wohnkonzept aufgewertet. Hochwertige Materialien sollen hier den passenden Rahmen für gehobene Ansprüche auf See bieten.

: Die mit Infinity-Fenstern ausgestatteten Unterkünfte werden durch ein großzügiges und harmonisches Wohnkonzept aufgewertet. Hochwertige Materialien sollen hier den passenden Rahmen für gehobene Ansprüche auf See bieten. Veranda-Suiten (Kategorie 13): Diese verbinden zukünftig großzügigen Komfort mit einer einladenden Atmosphäre, stilvollen Details und einem Rückzugsort, der zum Entspannen und Genießen einlädt.

Ausblick auf das Reisejahr

Der Abschluss des Werftprojekts ist für den 11. Dezember terminiert. Unmittelbar nach der Fertigstellung bricht das modernisierte Schiff zu seiner ersten offiziellen Kreuzfahrt im neuen Design auf. Die elftägige Reise führt von Istanbul über Piräus, Malta, Sizilien, Tunesien, Sardinien und Cartagena nach Malaga. Danach begibt sich die MS Hamburg auf eine Weihnachts- und Silvesterkreuzfahrt ab Malaga, auf der sie die Ziele Gibraltar, Marokko, die Kanarischen Inseln (Lanzarote, Gran Canaria, Teneriffa, El Hierro, Madeira, Portimao und Lissabon ansteuert.

Für die Tourismusbranche und interessierte Fachbesucher:innen bietet der Veranstalter zudem ab Januar des darauffolgenden Jahres exklusive Schiffsbesichtigungstermine im Hamburger Hafen an, um die Umsetzung des neuen Gestaltungskonzepts direkt vor Ort zu präsentieren. (red)