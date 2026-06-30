IHG bringt Crowne Plaza nach Wien zurück

Das Hotel entsteht im 5. Wiener Bezirk (Margareten) und wurde vom Architekten David Chipperfield entworfen. Nach Angaben des Unternehmens orientiert sich das architektonische Konzept an der Österreichischen Nationalbibliothek und verbindet Design mit zeitgemäßem Komfort.

Nachhaltige Planung

Geplant sind 195 Zimmer, darunter 22 Suiten im obersten Stockwerk mit Blick über Wien. Das Haus soll sowohl Geschäfts- als auch Freizeit- und Bleisure-Reisende ansprechen. Zur Ausstattung zählen ein Restaurant mit österreichisch geprägter Küche und regionalen Produkten, eine Bar, eine Dachterrasse mit Fitness- und Wellnessbereich sowie fünf flexibel nutzbare Tagungsräume für Veranstaltungen mit bis zu 140 Personen. Zudem sind eine Tiefgarage und Ladestationen für Elektrofahrzeuge vorgesehen. Das Hotel soll sowohl nach dem EU-Ecolabel als auch mit dem Österreichischen Umweltzeichen zertifiziert sein.

Elf Häuser in Wien

IHG begründet die Expansion unter anderem mit der anhaltend hohen Nachfrage nach Wien als Reiseziel. Mit dem neuen Haus wächst das Portfolio von IHG in Österreich auf insgesamt 20 geöffnete beziehungsweise geplante Hotels. In Wien wird die Hotelgruppe damit auf elf Häuser wachsen.

Die Marke Crowne Plaza umfasst laut IHG derzeit mehr als 400 Hotels weltweit. In Europa gehören dem Portfolio nach Unternehmensangaben 94 geöffnete Häuser sowie 22 weitere Projekte an, darunter neue Hotels in Budva (Montenegro) und Marne-la-Vallée (Frankreich). Grundlage sind Unternehmensangaben mit Stand 31. März 2026. (red)