Coral Travel macht Malediven kombinierbar

Mit dem neuen Angebot reagiere Coral Travel auf eine Nachfrage nach flexibleren Fernreise-Konzepten. Gerade bei anspruchsvollen Malediven-Reisen würden viele Gäste ihre Reise individuell zusammenstellen wollen, etwa mit einem bestimmten Flugprodukt oder als Kombination mehrerer Reisebausteine. „Mit der Hotel-Only-Option geben wir Reisebüros mehr Spielraum, maßgeschneiderte Malediven-Reisen zu gestalten“, so Hicabi Ayhan, Director Product Management. „Gerade für Kunden, die mehrere Resorts kombinieren oder ihre Reise mit einer weiteren Destination verbinden möchten, wird die Planung dadurch flexibler.“ Bei einer Hotel-Only-Buchung sei der Transfer vom Flughafen zum Hotel bereits integriert. Für Reisebüros bedeute dies mehr Planungssicherheit und ein starkes Verkaufsargument, da ein zentraler Bestandteil der Reise bereits zuverlässig organisiert sei, so Coral Travel in der Presseaussendung.

Ambitionen im Fernreisesegment

Der Reiseveranstalter baue sein Angebot im Fernreise-Bereich kontinuierlich aus und sehe diesen als ein strategisches Wachstumsfeld des Unternehmens. Für Reisebüros eröffne dies zusätzliche Vermarktungs- und Umsatzchancen, da sich individuelle Reisekonzepte künftig noch flexibler gestalten und auf die Wünsche anspruchsvoller Kund:innen zuschneiden lassen würden. Gleichzeitig könnten Vertriebspartner von dem stetig wachsenden Portfolio profitieren, das attraktive Verkaufsmöglichkeiten in einem besonders margenstarken Reisemarkt biete. (red)