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AIDAperla in Nordeuropa und auf den Kanaren
Da die Lage im Nahen Osten weiterhin nicht verlässlich einschätzbar sei, biete AIDA Cruises auch im Winter 2027/2028 keine Reisen im Orient an. Mit dieser frühzeitigen Entscheidung wolle AIDA Cruises Planungssicherheit für Gäste sowie Vertriebspartner schaffen. Alle betroffenen Gäste sowie Reisebüropartner sollen entsprechend informiert werden.
Gäste würden aus dem vielfältigen AIDA-Angebot neue Reisen auswählen können– beispielsweise in die Karibik, auf die Kanarischen Inseln oder nach Nordeuropa. Im vergleichbaren Reisezeitraum stünden zudem Alternativen zur Verfügung, etwa Reisen ab Hamburg nach Norwegen, in die Benelux-Staaten oder entlang der Atlantikküste bis zu den Kanarischen Inseln. Auch Kurzreisen nach Skandinavien ab Warnemünde böten sich als Alternative an. AIDAperla werde in der Wintersaison 2027/2028 auch ab Kiel zu Reisen in Nordeuropa aufbrechen, so die Reederei in einer Pressemitteilung. Darüber hinaus biete die „Große Winterpause Kanaren“ eine lange und sonnige Auszeit vom Alltag.
Rabatt für Neubuchungen
Detaillierte Informationen zu den genannten Reisen sollen ab Ende Juli verfügbar sein. Die neuen Reisen könnten ebenfalls ab diesem Zeitpunkt gebucht werden. Betroffene Gäste, deren Orientreise im Winter 2027/28 abgesagt wurde, würden für eine Neubuchung bis zum 31. Dezember 2026 einen Gutschein in Höhe von 10% des bisherigen Kabinenpreises von AIDA Cruises erhalten, heißt es weiter. (red)
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Autor/in:
Dieter Putz
Redakteur / Managing Editor
Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.
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30 Juni 2026
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