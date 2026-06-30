AIDAperla in Nordeuropa und auf den Kanaren

Gäste würden aus dem vielfältigen AIDA-Angebot neue Reisen auswählen können– beispielsweise in die Karibik, auf die Kanarischen Inseln oder nach Nordeuropa. Im vergleichbaren Reisezeitraum stünden zudem Alternativen zur Verfügung, etwa Reisen ab Hamburg nach Norwegen, in die Benelux-Staaten oder entlang der Atlantikküste bis zu den Kanarischen Inseln. Auch Kurzreisen nach Skandinavien ab Warnemünde böten sich als Alternative an. AIDAperla werde in der Wintersaison 2027/2028 auch ab Kiel zu Reisen in Nordeuropa aufbrechen, so die Reederei in einer Pressemitteilung. Darüber hinaus biete die „Große Winterpause Kanaren“ eine lange und sonnige Auszeit vom Alltag.

Rabatt für Neubuchungen

Detaillierte Informationen zu den genannten Reisen sollen ab Ende Juli verfügbar sein. Die neuen Reisen könnten ebenfalls ab diesem Zeitpunkt gebucht werden. Betroffene Gäste, deren Orientreise im Winter 2027/28 abgesagt wurde, würden für eine Neubuchung bis zum 31. Dezember 2026 einen Gutschein in Höhe von 10% des bisherigen Kabinenpreises von AIDA Cruises erhalten, heißt es weiter. (red)