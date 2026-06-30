Sommerreiseverkehr: Bahn steht am Brenner still

Bezüglich des Fernverkehrs seien bereits ab 17. Juli zwei von fünf täglichen Verbindungen betroffen, konkretisierte ÖBB-Sprecher Christoph Gasser-Mair gegenüber der APA. Von 18. Juli bis 1. August werde es dann zwischen Innsbruck und Bozen gar keinen Bahn-Fernverkehr geben. Zwischen den Landeshauptstädten Innsbruck und Bozen fahren stattdessen Busse im Schienenersatzverkehr. Eine Fahrradmitnahme sei dabei leider nicht möglich, wurde ergänzt. Was den Güterverkehr betrifft, stehe aufgrund der italienischen Arbeiten ohnehin schon länger fest, dass dieser in der Zeit großräumig umgeleitet werde.

ÖBB nutzen Zeitfenster

Die ÖBB würden jedenfalls das italienische „Wartungsfenster" nutzen und in der zweiten Julihälfte dringend erforderliche Bautätigkeiten auf einer der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen Europas durchführen. Denn die topografisch anspruchsvolle Lage, Schnee, Frost und das steigende Verkehrsaufkommen würden Spuren hinterlassen.

Auswirkungen auf Nahverkehr

In der ersten Bauphase ab 18. Juli sei aufgrund der Baustellen der italienischen Bahn die Einfahrt in den Bahnhof Brenner nicht möglich. Daher würden alle Nahverkehrszüge nur bis bzw. ab Gries am Brenner fahren. Für alle Fahrgäste, die zum Brenner müssen, werde zwischen Steinach und Brenner ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, informierte die Bahn. Man werde die Sperre auch für eine erste Arbeitsphase zwischen den Bahnhöfen Steinach und Brenner nützen. Der Fahrradtransport werde eingeschränkt möglich sein.

In Phase zwei von 23. Juli bis 1. August werde schließlich auch der Abschnitt von Innsbruck bis zum Brennerpass für Bauarbeiten gesperrt werden. Der Schienenersatzverkehr im Nahverkehr fährt dann zwischen Innsbruck Hauptbahnhof und dem Bahnhof Brenner. In Südtirol werde zwischen Brenner und Brixen ebenfalls ein solcher eingerichtet sein. (APA/red)