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HX startet Online-Vorbereitungskurs für Alaska-Reisende
HX Expeditions erweitert sein gemeinsam mit der Universität von Tasmanien (UTAS) entwickeltes Bildungsprogramm für Expeditionsgäste um eine Arktis-Reihe. Den Auftakt bildet ein kostenloser Online-Kurs für Alaska-Reisende. Weitere Angebote für die kanadische Arktis, Grönland, Island, die Nordwest-Passage und Spitzbergen sollen folgen.
Nach Angaben des Unternehmens soll der Kurs Gäste bereits vor Reiseantritt mit den Landschaften, Ökosystemen, der Tierwelt und den indigenen Gemeinschaften Alaskas vertraut machen. Entwickelt wurde das Programm gemeinsam mit der Universität von Tasmanien, die seit Jahren mit HX zusammenarbeitet. Der neue Kurs knüpft an den bereits bestehenden Vorbereitungskurs für Antarktis-Reisen an, den HX und die Universität gemeinsam entwickelt haben. Mit der Ausweitung auf Alaska werde das Bildungsangebot nun schrittweise auf weitere Destinationen in der Arktis ausgedehnt, heißt es.
Vier Module zu je 30 Minuten
- Alaska: Die Grundlagen
- Einführung in das Ökosystem Alaskas
- Alaskas Tierwelt
- Verantwortungsvoller Tourismus in Alaska
Wer alle vier Module absolviert, erhält ein Teilnahmezertifikat. Mitglieder des HX-Treueprogramms „HX Explorers“ sammeln dafür zusätzlich Bonuspunkte. Der Kurs kann zeitlich flexibel absolviert werden und dauert insgesamt weniger als drei Stunden. Er soll Reisende auf ihre Expedition vorbereiten und ihnen Hintergrundwissen zu Gletschern, Küstenlandschaften, Meeresökosystemen, Wildtieren und den Kulturen Alaskas vermitteln. Ziel sei es, das Verständnis für die Destination zu vertiefen und einen verantwortungsvollen Umgang mit der Region zu fördern. (red)
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Autor/in:
Dieter Putz
Redakteur / Managing Editor
Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.
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