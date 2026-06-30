HX startet Online-Vorbereitungskurs für Alaska-Reisende

Nach Angaben des Unternehmens soll der Kurs Gäste bereits vor Reiseantritt mit den Landschaften, Ökosystemen, der Tierwelt und den indigenen Gemeinschaften Alaskas vertraut machen. Entwickelt wurde das Programm gemeinsam mit der Universität von Tasmanien, die seit Jahren mit HX zusammenarbeitet. Der neue Kurs knüpft an den bereits bestehenden Vorbereitungskurs für Antarktis-Reisen an, den HX und die Universität gemeinsam entwickelt haben. Mit der Ausweitung auf Alaska werde das Bildungsangebot nun schrittweise auf weitere Destinationen in der Arktis ausgedehnt, heißt es.

Vier Module zu je 30 Minuten

Alaska: Die Grundlagen

Einführung in das Ökosystem Alaskas

Alaskas Tierwelt

Verantwortungsvoller Tourismus in Alaska

Wer alle vier Module absolviert, erhält ein Teilnahmezertifikat. Mitglieder des HX-Treueprogramms „HX Explorers“ sammeln dafür zusätzlich Bonuspunkte. Der Kurs kann zeitlich flexibel absolviert werden und dauert insgesamt weniger als drei Stunden. Er soll Reisende auf ihre Expedition vorbereiten und ihnen Hintergrundwissen zu Gletschern, Küstenlandschaften, Meeresökosystemen, Wildtieren und den Kulturen Alaskas vermitteln. Ziel sei es, das Verständnis für die Destination zu vertiefen und einen verantwortungsvollen Umgang mit der Region zu fördern. (red)