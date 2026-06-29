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Kongresstourismus: Wien an der Weltspitze


VIECON – Vienna Congress & Convention Center
Wien hat im aktuellen Kongress-Ranking der Union of International Associations (UIA) die Spitzenposition unter den internationalen Kongressdestinationen übernommen.

Mit 345 internationalen Verbandskongressen belegt die Bundeshauptstadt Platz eins vor Brüssel (329 Meetings). Bereits im Mai hatte die International Congress and Convention Association (ICCA) Wien auf Rang vier der weltweit gefragtesten Kongressmetropolen gereiht.

Das UIA-Ranking zählt neben der ICCA-Statistik zu den wichtigsten internationalen Vergleichsmaßstäben im Kongresstourismus. Wien verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr von Platz zwei auf die Spitzenposition und führt das Ranking erstmals seit 2006 wieder an. Hinter Wien folgen Brüssel, Seoul, Lissabon und Tokio. Mit 6,2% aller in den 100 erfassten Städten abgehaltenen Kongresse entfällt laut UIA ein bedeutender Anteil auf Wien. In den vergangenen 25 Jahren war die österreichische Bundeshauptstadt durchgehend unter den Top fünf vertreten.

Gute Positionierung

Auch im ICCA-Ranking 2025 behauptet Wien seine starke internationale Position. Mit 159 internationalen Kongressen liegt die Stadt weltweit auf Rang vier hinter Lissabon (188), Paris (174) und Barcelona (166). Dahinter folgen Singapur, Prag, Kopenhagen, London, Seoul und Tokio. Im Wissensbereich „Medical Science“ belegt Wien sogar den ersten Platz vor Barcelona, Lissabon und Paris. Insgesamt erreichte die Stadt in den vergangenen 25 Jahren zwölfmal Rang eins im ICCA-Ranking.

WienTourismus sieht die Spitzenplatzierung im UIA-Ranking als Bestätigung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit des Kongressstandorts. Ausschlaggebend dafür sei die enge Zusammenarbeit zwischen Kongresszentren, Veranstaltungsstätten, Hotellerie, Agenturen und weiteren Partnern der Wiener Meeting-Industrie.

Hohe wirtschaftliche Bedeutung

Auch die Bilanz des Kongressjahres 2025 fällt positiv aus. Mit 7.196 Kongressen und Firmentagungen wurde laut WienTourismus ein neuer Höchstwert erreicht und der bisherige Rekord aus dem Jahr 2024 um neun Prozent übertroffen. Insgesamt nahmen 794.812 Personen an den Veranstaltungen teil und sorgten für 2.545.348 Nächtigungen. Damit wurden erstmals mehr als 2 Mil. Übernachtungen durch Meetings generiert. Die wirtschaftliche Wertschöpfung des Meeting-Sektors belief sich laut WienTourismus auf 1,707 Mrd. EUR. Österreichweit resultierten daraus Steuereinnahmen von 348 Mio. EUR sowie rund 19.300 Ganzjahresarbeitsplätze. (red)

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Foto: privat

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Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.



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