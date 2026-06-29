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FVA China: Fam-Trips nach Xizang und Gansu
Das China National Tourist Office Zürich lädt Reiseprofis, Reiseveranstalter, Medienvertreter sowie Content Creator und Influencer zu zwei Studienreisen nach China ein.
Die FAM-Trips führen 2026 in die Regionen Xizang und Gansu und sollen den Teilnehmern touristische Highlights sowie das kulturelle Erbe der beiden Destinationen näherbringen, wie der ÖVT informiert. Laut der Aussendung werden sämtliche Leistungen vor Ort – darunter Unterbringung, Transfers, Besichtigungen und geführte Touren – übernommen. Darüber hinaus wird nach Verfügbarkeit ein Teil der Kosten für den internationalen Flug erstattet. Bewerbungen sind für eine oder beide Reisen möglich.
Xizang und Ganzs
Die erste Studienreise führt vom 31. August bis 8. September 2026 nach Xizang. Auf dem Programm stehen unter anderem die Städte Lhasa, Shigatse und Shannan sowie Einblicke in die Kultur, die Hochplateau-Landschaften und das touristische Angebot der Region.
Info und Anmeldung: https://www.nihaochina.ch/event-details/discover-xizang-fam-trip-2026
Die zweite Reise findet vom 11. bis 17. September 2026 statt und führt in die Provinz Gansu. Im Mittelpunkt stehen Stationen entlang der historischen Seidenstraße, UNESCO-Welterbestätten, eindrucksvolle Naturlandschaften und das kulturelle Erbe der Region.
Info und Anmeldung: https://www.nihaochina.ch/event-details/discover-the-silk-road-gansu-fam-trip-2026
Anmeldeschluss für beide FAM Trips ist der 7. Juli 2026. (red)
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Autor/in:
Dieter Putz
Redakteur / Managing Editor
Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.
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30 Juni 2026
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