Wein & Oper an Bord der Mein Schiff Flow

Die Zusammenarbeit ist laut Unternehmen auf sechs Jahre angelegt. Im Mittelpunkt des Programms stehen der südsteirische Winzer Walter Skoff, der das Familienweingut "Skoff Original" in vierter Generation führt, sowie seine Frau Eva Skoff Liebau, Opernsängerin und ausgebildete Sommelière. Gemeinsam gestalten sie an Bord Weinverkostungen, ein kulinarisches Themen-Dinner sowie musikalische Programmpunkte.

Spannende Einblicke in die Weinkultur

Bei einer kommentierten Verkostung gibt Walter Skoff Einblicke in Herkunft, Ausbau und Charakter seiner Weine. Ergänzt wird das Angebot durch ein „Wein & Kultur Dinner“, bei dem Speisen und Weine miteinander kombiniert werden. Eva Skoff Liebau gestaltet darüber hinaus ein Opernkonzert im Theater der Mein Schiff Flow. Das südsteirische Weingut "Skoff Original" setzt nach eigenen Angaben auf naturnahe Bewirtschaftung, selektive Handlese und den Ausbau der Weine in großen Eichenholzfässern. Die Sauvignon Blancs des Hauses wurden in den vergangenen Jahren mehrfach bei internationalen Wettbewerben ausgezeichnet, darunter beim Concours Mondial du Sauvignon Blanc.

Arien auf den Wein

Die Kooperation knüpft an den Sauvignon Blanc „L'aria“, der Anfang 2026 erstmals an Bord der Mein Schiff 7 präsentiert wurde. Geplant ist eine auf sechs Jahre angelegte Edition mit jeweils einem limitierten Sauvignon Blanc aus den Jahrgängen 2024 bis 2029. Pro Jahrgang werden laut TUI Cruises 1.700 Flaschen abgefüllt, davon 600 für den Verkauf an Bord der Mein-Schiff-Flotte. Jeder Wein ist einer von Eva Skoff Liebau eingesungenen Opernarie gewidmet. Den Abschluss der Serie soll im sechsten Jahr ein Konzert bilden, bei dem sämtliche Arien gemeinsam mit den dazugehörigen Weinen präsentiert werden. Zudem soll eine limitierte Sammleredition mit allen sechs Jahrgängen erhältlich sein.

Weinreise im Mittelmeer

Erlebbar ist das Programm während der Reise „Höhepunkte des westlichen Mittelmeers“ vom 22. bis 31. März 2027 an Bord der Mein Schiff Flow. Die Kreuzfahrt führt ab und bis Palma de Mallorca über Barcelona, La Spezia, Ajaccio auf Korsika und Civitavecchia, dem Hafen von Rom. Die zehntägige Reise (neun Nächte) ist im PRO-Tarif inklusive der Mein Schiff Premium-Inklusivleistungen ab 1.399 EUR pro Person in einer Innenkabine beziehungsweise ab 1.719 EUR pro Person in einer Balkonkabine buchbar (jeweils bei Doppelbelegung). Der Frühbucherrabatt gilt laut TUI Cruises bis 31. Juli 2026.