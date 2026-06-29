Star Clippers macht die Karibik für Singles erschwinglich

„Wir registrieren eine immer größere Nachfrage von Gästen, die das Besondere einer Kreuzfahrt unter weißen Segeln bewusst allein genießen möchten. Die Karibik und Costa Rica sind dafür traumhafte Fahrtgebiete", sagt Olivia Hinterberg, Sales- und Marketing-Managerin bei Star Clippers.

Günstig in die Karibik

Die Preisvorteile der Einzelkabinenzuschläge von nur 25% gelten auch für die Weihnachts-Kreuzfahrt 2026 mit dem Viermaster „Star Clipper" ab Panama bis Costa Rica. Die Schwesterschiffe „Star Flyer" und „Star Clipper" sowie die „Royal Clipper", das weltgrößte 5-Mast-Vollschiff, setzen sowohl in der Winter-Saison 2026/27 als auch 2027/28 zu zahlreichen Karibik-Kreuzfahrten ab und bis St. Maarten, Grenada und Antigua die Segel.

Die zumeist sieben- oder elftägigen Reisen ließen sich bequem zu längeren Routen kombinieren. Alle drei Großsegler der Reederei, die zuletzt mit den World Cruise Awards in den Kategorien „World's Best Boutique Cruise" und „World's Best Green Cruise" ausgezeichnet wurden, seien in der Karibik abseits der üblichen Kreuzfahrtrouten der großen Ozeanriesen unterwegs.

Feine Küche, entspannte Atmosphäre

Entspannte Atmosphäre, feine Küche mit regionalen Spezialitäten und zwischen 166 und maximal 227 Mitreisenden – dazu ein sportlich-eleganter Dresscode: Eine Segel-Kreuzfahrt mit Star Clippers vermittle das Gefühl, auf einer eigenen Yacht unterwegs zu sein. Die Reisen für den Winter 2026/27 und 2027/28 seien bereits buchbar; an vielen Terminen gewähre Star Clippers Frühbucher-Vorteile, so die Reederei. (red)