TUI Blue: Eventreihe im Spätsommer

TUI Blue führe ab Ende des Sommers eine Reihe exklusiver Veranstaltungen ein, die das Gästeerlebnis in ausgewählten Hotels bereichern sollen. Die vier Events im TUI Blue Seno, im TUI Blue Sarigerme Park sowie im TUI Blue Sylt orientieren sich an aktuellen Trends und seien auf Wellness, Abenteuer und familiäres Miteinander ausgerichtet.

Die Events im Detail