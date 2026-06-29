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TUI Blue: Eventreihe im Spätsommer
Im Spätsommer starten vier kuratierte Veranstaltungen in ausgewählten TUI Blue Hotels in der Türkei und in Deutschland
TUI Blue führe ab Ende des Sommers eine Reihe exklusiver Veranstaltungen ein, die das Gästeerlebnis in ausgewählten Hotels bereichern sollen. Die vier Events im TUI Blue Seno, im TUI Blue Sarigerme Park sowie im TUI Blue Sylt orientieren sich an aktuellen Trends und seien auf Wellness, Abenteuer und familiäres Miteinander ausgerichtet.
Die Events im Detail
- Ground & Reset: Yoga-Retreat (24.–28. August 2026)
Im TUI Blue Seno in der Türkei lädt ein Adults-only-Yoga-Retreat dazu ein, den Alltag hinter sich zu lassen. Inmitten einer ruhigen Naturlandschaft stehen Yoga-Flows, achtsame Spaziergänge sowie Yin Yoga und Spa-Behandlungen auf dem Programm – für Erholung von Körper und Geist.
- Reset. Recharge. Reconnect. (2.–6. September 2026)
Ebenfalls für Erwachsene und ebenfalls in der Türkei: Im TUI Blue Sarigerme Park verbinde ein naturorientiertes Programm Outdoor-Aktivitäten, sanfte Bewegung und Momente der Reflexion. BLUEf!t-Workouts sowie ein kostenloser Spa-Pass sind im Angebot enthalten.
- Familienabenteuer & Natur-Camp (5.–9. Oktober 2026)
Beim Familien-Camp im TUI Blue Sarigerme stehen gemeinsame Outdoor-Abenteuer, kreative Workshops, Strand-Challenges, Koch-Erlebnisse und Sternbeobachtungen auf dem Programm – ergänzt durch einen kostenlosen Spa-Pass. Ziel sei es, Familien abseits des Alltags zusammenzubringen.
- Coastal Connection Camp (14.–18. Oktober 2026)
Den Abschluss der Eventreihe bildet ein küstenorientierter Familienurlaub im TUI Blue Sylt. Aktive Tage am Meer, gemeinsame Entdeckungen und Momente der Erholung sollen den Zusammenhalt stärken – inklusive kostenlosem Zugang zur Kletterwand. (red)
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Autor/in:
Dieter Putz
Redakteur / Managing Editor
Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.
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