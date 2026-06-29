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Corendon Arilines fliegt Graz - Hurghada


Corendon Airlines am Flughafen Graz
Rotes Meer statt steirischer Winterkälte: Ab dem kommenden Winterflugplan wird die Verbindung von Graz nach Hurghada von Corendon Airlines bedient – montags und mittwochs, mit Abflug um 14:00 Uhr. Hurghada gehört zu den beliebtesten Sonnenzielen der Fluggäste ab Graz, gerade wenn die Temperaturen daheim sinken.

„Wir freuen uns sehr, dass es so schnell gelungen ist, einen Ersatz für Eurowings auf dieser Strecke zu finden, die sehr gerne ab Graz gebucht wird", sagt Wolfgang Grimus, Geschäftsführer des Graz Airport. „Besonders auch, da wir mit Corendon Airlines einen guten und verlässlichen Partner haben."

Graz kein Neuland

Für Corendon Airlines ist Graz kein Neuland: Die Ferienfluggesellschaft fliegt bereits seit Jahren ab der steirischen Landeshauptstadt und verbindet diese derzeit dienstags und freitags mit Heraklion auf Kreta. „Hurghada gehört seit vielen Jahren zu den gefragtesten Reisezielen deutschsprachiger Urlauber in den Wintermonaten", sagt Christian Hein, Head of Sales & Marketing bei Corendon Airlines. „Mit der Verbindung ab Graz stellen wir sicher, dass Reisende aus der Steiermark auch künftig von einer komfortablen Direktanbindung an das Roten Meer profitieren. Gleichzeitig bauen wir unsere Präsenz in Österreich, wo wir an fünf Flughäfen vertreten sind, weiter aus." (red)

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Foto: privat

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Redakteur / Managing Editor

Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.



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