TLTU: Welcome-Meeting für neue Reiseberater:innen in Wien

Im Generationencafé Vollpension in Wien kamen die neuen Berater:innen aus Österreich nun erstmals persönlich mit dem TLTU-Geschäftsführer André Repschinski sowie Nina Gill aus dem Bereich Key Account und Expansion zusammen. Im Fokus standen das persönliche Kennenlernen und ein offener Austausch zu den ersten Erfahrungen im österreichischen Markt. In informeller Atmosphäre wurden Eindrücke geteilt, Feedback gesammelt und aktuelle Entwicklungen aus der Zentrale in Hannover vorgestellt – mit klarem Schwerpunkt auf einem Dialog auf Augenhöhe.

Gemeinsamer Start in Österreich

„Hinter jedem erfolgreichen Markteintritt stehen Menschen, die Neues wagen. Unsere Reiseberater.innen in Österreich haben genau diesen Mut gezeigt. Der erfolgreiche Start in Österreich bestätigt, dass unser persönliches und flexibles Beratungsmodell auch dort auf großes Interesse stößt. Besonders stolz bin ich auf die ersten Reiseberater:innen, die diesen Weg mit uns gegangen sind und bereits heute von ihrer Entscheidung überzeugt sind. Ich freue mich darauf, diese Erfolgsgeschichte weiterzuschreiben.“

Die neuen mobilen Berater.innen zeigten sich durchwegs positiv gestimmt und lobten besonders die professionelle Betreuung durch die TLTU Zentrale sowie die schnelle technische Anbindung an alle relevanten Systeme. Auch die Unterstützung durch Regional Managerin Sarah Henne sowie der laufende Austausch werden von den Reiseprofis als wertvoll für das Tagesgeschäft wahrgenommen. (red)