Studiosus: Neue Fernschulung über Albanien

Die vierte und letzte Ausgabe der Studiosus-Fernschulungsreihe 2026 führt wieder in den Mittelmeerraum: Nach den griechischen Inseln, Sardinien und Marokko rückt nun das Trendziel Albanien den Fokus. Außerdem geht es um den neuen Studiosus-Azubi-Treff sowie um kurze Expedientenreisen übers Wochenende.

Wissen sammeln & gewinnen

Die Fernschulungen von Studiosus liefern Agents interessante Infos rund um Produkte und Reiseziele - präsentiert als spannender Mix aus Fakten, Reportagen und praktischen Tipps für den Counter.

Abschließend können Teilnehmende ihr Wissen im Rahmen eines Quiz testen. Der Teilnahmeschluss ist der 20. August 2026. Die Lösungen sind dann hier einzutragen: www.umfrage.studiosus.com - wichtig: davor den persönlichen Studiosus-Code eintragen. Die Fragen können auch HIER heruntergeladen werden - so kann man die Antworten schon beim Lesen des Magazins notieren.

Link zur Albanien-Fernschulung HIER (red)