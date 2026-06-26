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Studiosus: Neue Fernschulung über Albanien


"Wissen am Counter" - Foto: ImageFlow / shutterstock.com
Die vierte Ausgabe der Fernschulungsreihe 2026 bietet Reisebüromitarbeiter:innen kompakte Informationen zum Trendziel Albanien.

Die vierte und letzte Ausgabe der Studiosus-Fernschulungsreihe 2026 führt wieder in den Mittelmeerraum: Nach den griechischen Inseln, Sardinien und Marokko rückt nun das Trendziel Albanien den Fokus. Außerdem geht es um den neuen Studiosus-Azubi-Treff sowie um kurze Expedientenreisen übers Wochenende. 

Wissen sammeln & gewinnen

Die Fernschulungen von Studiosus liefern Agents interessante Infos rund um Produkte und Reiseziele - präsentiert als spannender Mix aus Fakten, Reportagen und praktischen Tipps für den Counter.

Abschließend können Teilnehmende ihr Wissen im Rahmen eines Quiz testen. Der Teilnahmeschluss ist der 20. August 2026. Die Lösungen sind dann hier einzutragen: www.umfrage.studiosus.com  - wichtig: davor den persönlichen Studiosus-Code eintragen. Die Fragen können auch HIER heruntergeladen werden - so kann man die Antworten schon beim Lesen des Magazins notieren.

Link zur Albanien-Fernschulung HIER (red)

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Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



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