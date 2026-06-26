Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 26/27

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Demo gegen Massentourismus auf Mallorca:

Um gegen den Massentourismus auf Mallorca zu demonstrieren, hat ein Bündnis für heute zu einer Großdemonstration vor der Kathedrale von Palma aufgerufen. Daran beteiligen sich rund fünfzig Organisationen. Es ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen und mit Operationen von Sicherheitskräften zu rechnen. Gewaltsame Zusammenstöße zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten sind möglich. Reisende sollten Vorsicht walten lassen, Demonstrationen, Straßenblockaden, Menschenansammlungen und Aufmärsche von Sicherheitskräften weiträumig meiden sowie Anweisungen der Sicherheitskräfte befolgen.

Budapest feiert Pride:

In Ungarns Hauptstadt findet morgen, 27. Juni 2026, der 31. Budapest Pride-Parade statt. Der Zug beginnt um 14:00 Uhr und endet voraussichtlich gegen 20:00 Uhr. Mit erhöhten Sicherheitsmaßnahmen ist zu rechnen, lokale Verkehrseinschränkungen sind möglich. Reisende sollten Demonstrationen meiden, Vorsicht walten lassen und Anweisungen von Sicherheitskräften befolgen.

Taxi-Streik in Rom:

Ebenfalls für morgen ist ein Streik der Beschäftigten von Taxiunternehmen in Rom geplant, die von mehreren Gewerkschaften vertreten werden. Sollte der Streik wie geplant und mit hoher Beteiligung stattfinden, ist mit Einschränkungen im lokalen Verkehr zu rechnen. Auch vor und nach den offiziellen Streikzeiten kann es aus organisatorischen Gründen zu Einschränkungen kommen. Reisende sollten Verspätungen in ihrer Reiseplanung berücksichtigen.

Kundgebung auf den Philippinen:

Am Sonntag, den 28. Juni 2026, findet am EDSA-People-Power-Denkmal in Quezon City in der Region Metro Manila eine geplante Kundgebung der „White Ribbon Movement“-Bewegung statt. Die Veranstaltung wird von religiösen und zivilgesellschaftlichen Gruppen unter der Leitung des Inter-religious Leaders Council for National Transformation (IRCNT) organisiert. Örtliche Verkehrseinschränkungen sind möglich. Reisende sollten Demonstrationen grundsätzlich meiden und Anweisungen der Sicherheitskräfte befolgen.

Landesweiter Bahnstreik in Spanien:

Die Eisenbahnergewerkschaft (Sindicato Ferroviario) hat für Montag und Mittwoch in Spanien zu einem 24-stündigen Streik bei Renfe aufgerufen. Der Streik betrifft landesweit alle Regionen und das gesamte Streckennetz der staatlichen Eisenbahngesellschaft Renfe Operadora. Im Fall von Streikmaßnahmen ist mit größeren Einschränkungen zu rechnen. Verspätungen und Ausfälle sind zu erwarten.

Proteste in Hauptstadt von Puerto Rico:

Vor dem Finanzaufsichtsrat (Junta de Supervisión Fiscal; JSF) an der Avenida Luis Muñoz Rivera in San Juan finden am Dienstag, den 30. Juni 2026, um 16:00 Uhr Proteste statt. Reisende sollten Vorsicht walten lassen, Demonstrationen, Straßenblockaden, Menschenansammlungen und Aufmärsche von Sicherheitskräften weiträumig meiden sowie Anweisungen der Sicherheitskräfte befolgen.

Parlamentswahlen in Algerien:

Für Mittwoch, den 1. Juli 2026, sind in Algerien Parlamentswahlen zur Nationalen Volksversammlung angesetzt. Mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist zu rechnen, Demonstrationen sind möglich. Diese können zu lokalen Verkehrseinschränkungen und gewaltsamen Zwischenfällen führen. Reisende sollten Demonstrationen und Proteste meiden, in der Nähe von politischen Veranstaltungen und Einrichtungen erhöhte Vorsicht walten lassen sowie Anweisungen der Behörden befolgen.