Sandals 2.0: Wiedereröffnung von drei Resorts auf Jamaika

Im Rahmen des Konzepts „Sandals 2.0“ investiert das Unternehmen insgesamt 200 Mio. USD in die Neugestaltung der drei Jamaika-Resorts Sandals Montego Bay, Sandals Caribbean Cay und Sandals South Coast. Neben neuen Unterkunftskategorien und gastronomischen Angeboten sollen auch die Gästeerlebnisse umfassend weiterentwickelt werden. Die Wiedereröffnungen der Resorts sind für November und Dezember 2026 geplant.

Im Zuge der Neupositionierung erhält außerdem das bisherige Sandals Royal Caribbean den neuen Namen Sandals Caribbean Cay. Die Umbenennung soll laut Sandals das vorgelagerte Inselerlebnis des Resorts stärker in den Mittelpunkt der Hotel- Identität rücken.

Sandals Montego Bay

Sandals Montego Bay wird am 18. Dezember 2026 wiedereröffnet. Das Resort umfasst 272 Zimmer und zählt damit zu den größeren Anlagen im Sandals-Portfolio auf Jamaika. Geplant sind unter anderem eine neu gestaltete Lobby mit Meerblick, ein überarbeiteter Hauptpool sowie neue Swim-up-Unterkünfte und Suiten mit direktem oder seitlichem Blick auf das Karibische Meer. Auch kulinarisch wird das Angebot erweitert. Neu vorgesehen sind unter anderem das Restaurant Buccan mit jamaikanischen Gerichten aus offener Zubereitung sowie das Seafood-Konzept Scrimshaw mit Küstenküche und Meerblick. Ergänzt wird das gastronomische Angebot durch den Bay Roc Rum Club mit Fokus auf karibische Rumsorten und Bar-Kultur.

Sandals Caribbean Cay

Ebenfalls für den 18. Dezember 2026 ist die Wiedereröffnung von Sandals Caribbean Cay geplant. Das Resort wächst um 84 Zimmer auf insgesamt 291 Unterkünfte und erhält zusätzliche Kategorien wie SkyPool Suites, Swim-up Suites sowie Oceanview Butler Suites mit Meerblick. Im Mittelpunkt steht zudem die Privatinsel Sandals Cay, die über einen Bootsshuttle erreichbar ist. Dort entsteht mit dem Parisol Beach Club ein neuer Aufenthaltsbereich mit Restaurant, Jerk-Angebot, Swim-up-Bar und Strandflächen. Ergänzend werden weitere Bereiche wie Fitness- und Wellnessangebote modernisiert sowie Overwater Butler Villas überarbeitet.

Sandals South Coast Sandals

Sandals South Coast soll bereits am 18. November 2026 wiedereröffnet werden. Das Resort liegt in einem rund 200 Hektar großen Naturschutzgebiet an der Südküste Jamaikas und zählt 380 Zimmer. Die Neugestaltung fokussiert auf die stärkere Einbindung der natürlichen Umgebung mit überarbeiteten Pool- und Loungeflächen sowie neuen Sichtachsen auf die Küstenlandschaft. Neu entstehen unter anderem die ersten Beachfront Club Two Queen Junior Suites der Marke. Zudem werden die Overwater Butler Villas modernisiert und das gastronomische Angebot erweitert. Geplant sind unter anderem das Café BLUM mit Fokus auf jamaikanischen Kaffee, das Butch’s Island Chop House mit Steakhouse-Konzept sowie eine zusätzliche Rum-Bar als weiteres Signature-Element. (Red)