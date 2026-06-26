In diesem Jahr feiert der Reiseveranstalter Idealtours sein 50-jähriges Jubiläum. Eine ideale Gelegenheit, Kolleg:innen aus den Reisebüros hinter die Kulissen der Zentrale in Brixlegg blicken zu lassen. 15 Agents aus Tirol, dem Salzburgerland und Südtirol folgten der Einladung zum "Hoagascht" in die Idealtours-Zentrale.

Im Mittelpunkt des sommerlichen Events standen der persönliche Austausch, spannende Gespräche und ein gemütliches Get-together in entspannter Atmosphäre. Einmal mehr zeigte sich vor Ort der freundschaftliche, ja familiäre Umgang des Reiseveranstalters mit den Kolleg:innen aus den unterschiedlichen Reisebüros.

"Hoagascht" bei Idealtours

Das ungezwungene Treffen war für alle Teilnehmenden eine willkommene Abwechslung, um abseits des Touristik-Alltags Zeit für formlose Gespräche zu haben und das andere Ende der Telefonleitung auch einmal persönlich kennenzulernen. Ein besonderes Highlight war der Doppeldeckerbus von Idealtours vor der Zentrale. Nach der Begrüßung durch die Geschäftsleitung mit Susanne und Christof Neuhauser sowie Agenturbetreuerin Dagmar Häder erfolgte ein Rundgang durch die Zentrale, bei dem alle Kolleg:innen und die verschiedenen Abteilungen vorgestellt wurden.

Interessant war dabei auch, wie die Abwicklung der eigenen Flugcharter-Programme erfolgt und wie die Buchungen im CRS aus den Reisebüros in der Zentrale auflaufen und weiterverarbeitet werden. Im Anschluss an den Rundgang klang die Veranstaltung bei einer gemeinsamen Jause sowie Kaffee und Kuchen aus. Für weitere Gespräche zwischen den Reisebüropartner:innen und den Mitarbeiter:innen der Zentrale bot das offene Oberdeck des vor der Zentrale abgestellten Idealtours-Doppeldeckerbusses den passenden Rahmen.

Charterflüge im Sommer

Idealtours fliegt auch in diesem Jahr mit einer eigenen gecharterten Maschine von Universal Air zu den Flugzielen Chalkidiki, Kalamata, Lefkas, Epiros und Kefalonia. Neu hinzugekommen ist Korfu. Die Ziele werden ab Innsbruck angeflogen und sind insbesondere für Kund aus Tirol, Salzburg und Bayern interessant. (Red)