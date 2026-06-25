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Ryanair ermöglicht kostenloses Zusammensitzen von Familien


Ryanair
Die irische Fluggesellschaft passt ihre Sitzplatzregelung für Familien an und reagiert damit auf Vorgaben europäischer und britischer Aufsichtsbehörden.

Die Fluggesellschaft Ryanair wird Familien künftig auch ohne kostenpflichtige Sitzplatzreservierung gemeinsam im Flugzeug platzieren. Erwachsene und Kinder bis 14 Jahre sollen dabei zusammensitzen können, wie das Unternehmen mitteilte. Die Sitzplatzzuweisung erfolgt nach dem Check-in, wobei Familien Plätze in den hinteren Reihen des Flugzeugs erhalten.

"Wiederwillige" Zustimmung von O'Leary

Konzernchef Michael O'Leary erklärte, man werde sich „widerwillig“ dem Branchenstandard anpassen. Die Behörden hätten nicht verstanden, was im besten Interesse der Verbraucher sei. Familien würden nun erst nach dem Check-in ihre Sitzplatzzuweisung erfahren und eher im hinteren Teil der Kabine sitzen.

Hintergrund der Anpassung sind Vorgaben europäischer und britischer Aufsichtsbehörden. Damit entfällt die bisherige Regelung, wonach zumindest ein Erwachsener einen kostenpflichtigen Sitzplatz buchen musste, um Kinder ohne Zusatzkosten neben sich zu platzieren. Diese Möglichkeit soll laut Unternehmen weiterhin bestehen bleiben. (APA / red)

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Foto: privat

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Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



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