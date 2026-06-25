tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung
Skip to Content

alltours schaltet erste Reisen für Sommer 2027 frei


allsun Hotel Marena Beach auf Mallorca
Bei alltours und byebye sind ab sofort zahlreiche Reisen für die Sommersaison 2027 buchbar, darunter alle 35 allsun Hotels & Resorts.

alltours und byebye haben einen großen Teil ihres Angebots für die Sommersaison 2027 zur Buchung freigegeben. Reisende können bereits jetzt aus einer Vielzahl von Pauschalreisen, Hotels und Flugverbindungen wählen und dabei Frühbucherrabatte von bis zu 50% nutzen. Bereits buchbar sind alle 35 allsun Hotels & Resorts auf Mallorca, den Kanaren, auf Kreta und Rhodos sowie in der Türkei. Darüber hinaus wurden zahlreiche Angebote in beliebten Urlaubsländern wie der Türkei, Ägypten, Tunesien und Bulgarien freigeschaltet.

Angebot wird laufend erweitert

Auch Fernreiseziele in Asien, der Karibik und im Indischen Ozean können bereits für den Sommer 2027 gebucht werden. Ergänzt wird das Angebot durch Urlaubsregionen in Österreich, Deutschland, Polen und den Niederlanden, die bequem mit dem Auto oder der Bahn erreichbar sind. Nach Angaben des Veranstalters wird das Programm ab sofort laufend um weitere Hotels und Flugkontingente erweitert. „Früh zu buchen lohnt sich gleich mehrfach: Urlauber profitieren von attraktiven Preisen, einer großen Auswahl an Hotels und Flugverbindungen sowie von mehr Planungssicherheit. Insbesondere Familien profitieren von einer frühzeitigen Urlaubsplanung, da sie zumeist an die stark nachgefragten Schulferienzeiten gebunden sind“, erklärt Dennis Schrahe, Hauptgeschäftsführer von alltours. (Red)

  alltours, buchungsstart, buchbar, sommer 2027, sommerurlaub, freigabe, byebye

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
25 Juni 2026

16:49
Ryanair ermöglicht kostenloses Zusammensitzen von Familien
13:43
alltours schaltet erste Reisen für Sommer 2027 frei
13:30
Dertour Austria Campus Live in Bulgarien
12:21
TUI: "Splashworld" bündelt Familienhotels mit Wasserparks
11:48
Neue Führung für Eurotours – Kniescheck folgt Gruba
11:32
G Adventures nimmt Jordanien-Reisen wieder auf
11:04
Flughafen Klagenfurt: Köln-Verbindung wird ganzjährig

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.