alltours schaltet erste Reisen für Sommer 2027 frei

alltours und byebye haben einen großen Teil ihres Angebots für die Sommersaison 2027 zur Buchung freigegeben. Reisende können bereits jetzt aus einer Vielzahl von Pauschalreisen, Hotels und Flugverbindungen wählen und dabei Frühbucherrabatte von bis zu 50% nutzen. Bereits buchbar sind alle 35 allsun Hotels & Resorts auf Mallorca, den Kanaren, auf Kreta und Rhodos sowie in der Türkei. Darüber hinaus wurden zahlreiche Angebote in beliebten Urlaubsländern wie der Türkei, Ägypten, Tunesien und Bulgarien freigeschaltet.

Angebot wird laufend erweitert

Auch Fernreiseziele in Asien, der Karibik und im Indischen Ozean können bereits für den Sommer 2027 gebucht werden. Ergänzt wird das Angebot durch Urlaubsregionen in Österreich, Deutschland, Polen und den Niederlanden, die bequem mit dem Auto oder der Bahn erreichbar sind. Nach Angaben des Veranstalters wird das Programm ab sofort laufend um weitere Hotels und Flugkontingente erweitert. „Früh zu buchen lohnt sich gleich mehrfach: Urlauber profitieren von attraktiven Preisen, einer großen Auswahl an Hotels und Flugverbindungen sowie von mehr Planungssicherheit. Insbesondere Familien profitieren von einer frühzeitigen Urlaubsplanung, da sie zumeist an die stark nachgefragten Schulferienzeiten gebunden sind“, erklärt Dennis Schrahe, Hauptgeschäftsführer von alltours. (Red)