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Dertour Austria Campus Live in Bulgarien
Für eine Gruppe österreichischer Reisebüroprofis ging es Anfang Mai an die bulgarische Schwarzmeerküste - eine Destination die (noch) als Geheimtipp gilt.
Der Flugpartner Austrian Airlines brachte die Gruppe in Begleitung von Christian Harrer, Senior Sales Specialist bei Dertour Austria, von Wien nach Varna. Im Fokus der Tour standen zahlreiche Hotelbesichtigungen aus dem Portfolio der Dertour Group – von modernen Strandresorts bis hin zu qualitativ hochwertigen All-inclusive-Anlagen. Ergänzt wurde das Programm durch abwechslungsreiche Ausflüge. Dazu zählten eine Bootsfahrt entlang der Schwarzmeerküste, eine Jeeptour mit Picknick im Wald sowie Erkundungen der Hafenstadt Varna. Besonders positiv hervorgehoben wurde das Gesamtpaket aus hoher Qualität und attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis.
Qualität und Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen
„Ich hätte nicht gedacht, wie vielseitig Bulgarien ist – tolle Hotels, herzliche Menschen, wunderschöne Strände und ein Preisniveau, das absolut konkurrenzfähig ist. Das kann ich künftig guten Gewissens empfehlen“, zeigt sich eine der Teilnehmer:innnen, Ulrike Mader von ÖAMTC Reisen in Perg, begeistert. Mit dem Mix aus Produkt-Input, persönlichen Erlebnissen und intensivem Austausch setzte das Campus Live ein klares Signal für das Potenzial Bulgariens im österreichischen Markt.
Mit dabei waren außerdem: Armella Dekorso-Mitterberger, Reisezeit Golling; Andrea Meier, Gruber Reisen Feldbach; Daniela Gaunersdorfer, Optimal Reisen Perchtoldsdorf; Lena Hribar, Restplatzbörse Vösendorf; Lisa Eisenführer, Heuberger Reisen Peuerbach; Yasmin Taskin, Task In Travel Alkoven; Anita Gomsi, Ruefa Bad Radkersburg und Günther Gausch, Consul Reisen Wels. (red)
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Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
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