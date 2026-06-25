TUI erweitert zur Sommersaison 2026 das Familienportfolio um das neue Hotelkonzept „Splashworld“. Darunter werden erstmals gezielt Hotels mit direktem oder unmittelbarem Zugang zu Wasserparks zusammengefasst. Zum Start umfasst das Konzept 25 Anlagen in zentralen Urlaubsdestinationen, darunter die Türkei, Griechenland, Ägypten, Spanien sowie Mexiko und die Dominikanische Republik. Ziel ist es, das entsprechende Angebot im Familiensegment zu strukturieren und für Vertriebspartner:inen sowie Kund:innen leichter auffindbar zu machen.

Erlebnisorientierte Familienangebote

Insbesondere Familien legen bei der Wahl ihrer Urlaubsangebote zunehmend Wert auf integrierte Aktivitäten innerhalb der Hotelanlage. Hotels mit Wasserparks gewinnen dabei laut TUI weiter an Bedeutung und werden verstärkt nachgefragt. „Vor allem für Familien werden Erlebnisse und Aktivitäten im Urlaub immer ausschlaggebender bei der Suche nach dem idealen Reiseziel. Ein klar erkennbarer Trend ist die Nachfrage nach Hotels mit angeschlossenem Wasserpark. Mit ‚Splashworld‘ bündeln wir die beliebtesten Hotelanlagen in einem eigenen Konzept und machen die Suche nach dem passenden Familienurlaub einfacher“, sagt TUI-Produktchef Steffen Boehnke.

Wasserparks, Freizeitangebote und Service vor Ort

Die unter „Splashworld“ zusammengefassten Familienhotels verfügen über umfangreiche Wasserpark-Infrastrukturen mit Poollandschaften, Wasserrutschen und weiteren Freizeitbereichen. Beispiele sind etwa das Splashworld AQI Pegasos World an der türkischen Riviera oder das Splashworld Sun Palace auf Rhodos. Ergänzt wird das Angebot durch zusätzliche Services vor Ort, darunter ein sogenannter „Splashworld Host“, der als Ansprechpartner für Aktivitäten und Ausflüge zur Verfügung steht. (red)