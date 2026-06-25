Neue Führung für Eurotours – Kniescheck folgt Gruba

Maik Gruba, der seit Januar 2025 gemeinsam mit Birgit Wallner als CEO die Verkehrsbüro-Tochter Eurotours leitete, habe das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen. An seine Stelle sei mit 1. Juni Christian Kniescheck getreten, berichtete der Kitzbühler Anzeiger bereits Ende Mai. Seinen überraschenden Ausstieg begründete Gruba gegenüber der Schweizer Fachzeitung Travel Inside sinngemäß damit, dass das Pendeln zwischen seinem Wohnsitz im Zürcher Oberland und Kitzbühel auf Dauer nicht optimal war. Jetzt sei er auf der Suche nach Neuem, bis Jahresende ist der 44-Jährige freigestellt.

Professioneller Interims-Manager

Christian Kniescheck übernimmt die Co-Leitung von Eurotours als Interims-Manager. Er ist laut seinem Linkedin-Account Partner bei Valtus Management Factory. Bereits seit März 2026 fungiert er demnach bei der Verkehrsbüro Group in Teilzeit als M&A Manager, mit der Aufgabe „Vorbereitung, Begleitung und Abschluss von M&A Transaktionen“. Seit Juni 2026 ist er in Vollzeit Geschäftsführer bei Eurotours in Kitzbühel.

Kniescheck hat in den vergangenen Jahren u.a. bereits als Geschäftsführer bzw. -leiter u.a. bei der Reisewelt in Linz und bei Kremsmüller in Steinhaus bei Wels gearbeitet. Zuletzt war er als Chief Transformation Officer (CTO) bei Arverio, einer 100%-Tochter der ÖBB, in Deutschland tätig.

Eine Stellungnahme des Verkehrsbüros ist bisher noch ausständig. (red.)