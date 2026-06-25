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G Adventures nimmt Jordanien-Reisen wieder auf
G Adventures startet ab August 2026 wieder Gruppenreisen nach Jordanien, nachdem die Programme zuvor aufgrund des Nahostkonflikts für drei Monate ausgesetzt wurden.
Nach einer dreimonatigen Unterbrechung nimmt G Adventures seine Reisen nach Jordanien wieder auf. Ab dem 1. August 2026 sollen die ersten Gruppen erneut im Land unterwegs sein. Damit stehen Reisenden wieder zentrale Sehenswürdigkeiten wie Petra, die Wüste Wadi Rum, das Tote Meer sowie die antike Stadt Jerash zur Verfügung. „Wir haben Reisen stets schnellstmöglich wieder aufgenommen, sobald dies verantwortungsvoll möglich war. Der Grund dafür ist einfach: Wir sehen immer wieder, welche wichtige Rolle der Tourismus für lokale Gemeinden und die wirtschaftliche Existenz vieler Menschen spielt“, sagt Michelle Hudema, Chief Operating Officer von G Adventures.
Jordanien im Spätsommer und Herbst
Spätsommer und Herbst gelten laut G Adventures als besonders geeignete Reisezeit für Jordanien. Die Temperaturen sind in dieser Periode angenehmer als in den Sommermonaten und ermöglichen Reisen zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten ebenso wie Aktivitäten in der Natur. Neben klassischen Rundreisen umfasst das Programm auch Wanderungen am Jordan Trail sowie speziell auf Alleinreisende ausgerichtete Angebote. Die Rückkehr der Reisen erfolgt auch im Kontext der weiterentwickelten lokalen Partnerstrukturen, die im Rahmen des GX Summit 2025 in Jordanien ausgebaut wurden. Bei dem Treffen kamen mehr als 700 Reisebüro-Partner:innen, Leistungsträger:innen, Medienvertreter:innen und Reisende zusammen, um die Bedeutung von gemeindebasiertem Tourismus für die wirtschaftliche Entwicklung von Destinationen zu unterstreichen.
„Für Reisende ist jetzt ein besonders guter Zeitpunkt, Jordanien zu entdecken. Spätsommer und Herbst zählen zu den attraktivsten Reisezeiten des Jahres – sei es für Wanderungen auf dem Jordan Trail oder für eine unserer speziell für Alleinreisende konzipierten Reisen. Wer sich jetzt für Jordanien entscheidet, erlebt nicht nur eine außergewöhnliche Destination, sondern trägt gleichzeitig dazu bei, dass der Tourismus weiterhin einen wichtigen Beitrag für die Menschen und Gemeinden leisten kann, die von ihm abhängig sind“, so Hudema abaschließend.
Weitere Informationen zu den Jordanien-Reisen unter: www.gadventures.com (red)
g adventures, jordanien, wiederaufnahme, gruppenreisen, gemeindetourismus
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
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