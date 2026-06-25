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Flughafen Klagenfurt: Köln-Verbindung wird ganzjährig
Ab Winter 2026/27 verbindet Eurowings Klagenfurt ganzjährig mit Köln/Bonn und bietet von November bis März jeweils montags und freitags Direktflüge an.
Der Flughafen Klagenfurt und Eurowings setzen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fort: Nachdem es gelungen war, die Verbindung zwischen Klagenfurt und Köln im Jahr 2025 wieder in den Sommermonaten in das Streckennetz der Airline aufzunehmen, wird die Strecke nun auch im Winterflugplan angeboten.
Dauerhaftes Comeback der Köln-Verbindung
Die Strecke wurde im Sommer 2025 mit zunächst zwei wöchentlichen Flügen wieder aufgenommen und im weiteren Verlauf der Saison auf drei Frequenzen pro Woche erhöht. Die nun erfolgte Ausweitung auf den Winterflugplan basiert laut Angaben der Beteiligten auf der stabilen Nachfrageentwicklung.
„Die Rückkehr von Eurowings nach Klagenfurt war das Ergebnis intensiver Gespräche und großer gemeinsamer Anstrengungen. Umso mehr freut es uns, dass sich die Köln-Strecke so positiv entwickelt hat. Die Nachfrage bestätigt, dass wir gemeinsam mit unserem Partner die richtige Entscheidung getroffen haben. Eurowings ist für uns eine wichtige und verlässliche Airline, und die Ausweitung auf den Winterflugplan ist ein starkes Bekenntnis zum Standort Klagenfurt“, betont Flughafen-Geschäftsführer Maximilian Wildt. (red)
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Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
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