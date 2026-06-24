Marco Polo setzt 2027 auf Fernreisen in kleinen Gruppen

Ab der Saison 2027 bietet Marco Polo seine Entdeckerreisen in der Ferne ausschließlich in kleinen Gruppen mit maximal zwölf Teilnehmer:innen an. Die Durchführung der Reisen ist bereits ab vier Personen garantiert. Begleitet werden die Gruppen wie gewohnt von deutschsprachigen, einheimischen Marco Polo Scouts, die die Gäste durch die Destinationen führen und Einblicke in Land, Leute und Kultur vermitteln.

Neue Fernreiseziele im Programm

Zu den neuen Reisen zählt eine zweiwöchige Kombination aus Argentinien und Brasilien, bei der unter anderem die Iguazú-Wasserfälle sowie Aufenthalte in Buenos Aires und Rio de Janeiro auf dem Programm stehen. Neu ist auch eine 13-tägige Botswana-Reise, bei der die Teilnehmer:innen das Okavango-Delta im offenen Geländewagen erleben. Mit der Dominikanischen Republik erweitert Marco Polo zudem sein Karibik-Angebot. Die 16-tägige Entdeckereise führt unter anderem in die Altstadt von Santo Domingo, zum Salzsee Lago Enriquillo sowie zu einer Kaffeefabrik in Jarabacoa. Geplant ist außerdem der Besuch einer Baseball-Akademie.

Reisen nach China und Tibet

Auch das China-Portfolio wird ausgebaut. Die neue 18-tägige Reise „China – über Land nach Tibet“ verbindet klassische Höhepunkte wie die Terrakotta-Armee mit Sehenswürdigkeiten in Tibet. Zu den Programmpunkten zählen unter anderem eine Fahrt auf der höchstgelegenen Eisenbahnstrecke der Welt sowie der Besuch des Potala-Palasts in Lhasa. Ebenfalls neu ist die Reise „China umfassend mit Yangzi-Kreuzfahrt“, die neben Stationen in Beijing und Shanghai auch eine dreitägige Kreuzfahrt auf dem Yangzi umfasst.

Die Marco Polo Kataloge für 2027 erscheinen im September 2026. Neben dem Katalog für Entdeckerreisen in kleinen Gruppen werden auch Programme für Traveller zwischen 20 und 35 Jahren sowie für individuelle Reisen ohne Gruppe veröffentlicht. (red)