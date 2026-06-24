Condor fliegt ab Sommer 2027 wieder nach Windhoek

Die neue Verbindung wird ab Ende Juni 2027 dreimal wöchentlich - jeweils dienstags, donnerstags und samstags - angeboten. Die Rückflüge ab Windhoek finden jeweils am Folgetag, also mittwochs, freitags und sonntags statt. Windhoek war zuletzt von November 2014 bis 2021 Teil des Condor-Streckennetzes.

Namibia wieder direkt erreichbar

Mit der Wiederaufnahme der Strecke reagiert Condor auf die anhaltende Nachfrage nach Reisen ins südliche Afrika. Zum Einsatz kommt die Airbus-A330neo-Flotte der Fluggesellschaft. Namibia zählt mit seinen weitläufigen Landschaften, Nationalparks und Naturerlebnissen zu den beliebtesten Reisezielen im südlichen Afrika. Windhoek dient vielen Reisenden als Ausgangspunkt für Rundreisen durch das Land.

"Mit dieser Direktverbindung und unserer modernen Airbus A330neo Flotte schaffen wir für Urlauber sowie für Reiseveranstalter ein attraktives Angebot, das der hohen Nachfrage nach Reisen ins südliche Afrika entspricht“, so Peter Gerber, CEO von Condor.

Sommerflugplan 2027 bereits buchbar

Neben Windhoek sind bereits weitere erste Ziele des Sommerflugplans 2027 zur Buchung freigeschaltet. Das vollständige Programm für die Sommersaison 2027 soll schrittweise veröffentlicht werden. (red)