tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung
Skip to Content

Condor fliegt ab Sommer 2027 wieder nach Windhoek


Condor Airbus A330neo
Die deutsche Fluggesellschaft erweitert ihr Langstreckennetz und nimmt im Sommer 2027 die Verbindung zwischen Frankfurt und Windhoek wieder auf.

Die neue Verbindung wird ab Ende Juni 2027 dreimal wöchentlich - jeweils dienstags, donnerstags und samstags - angeboten. Die Rückflüge ab Windhoek finden jeweils am Folgetag, also mittwochs, freitags und sonntags statt. Windhoek war zuletzt von November 2014 bis 2021 Teil des Condor-Streckennetzes.

Namibia wieder direkt erreichbar

Mit der Wiederaufnahme der Strecke reagiert Condor auf die anhaltende Nachfrage nach Reisen ins südliche Afrika. Zum Einsatz kommt die Airbus-A330neo-Flotte der Fluggesellschaft. Namibia zählt mit seinen weitläufigen Landschaften, Nationalparks und Naturerlebnissen zu den beliebtesten Reisezielen im südlichen Afrika. Windhoek dient vielen Reisenden als Ausgangspunkt für Rundreisen durch das Land.

"Mit dieser Direktverbindung und unserer modernen Airbus A330neo Flotte schaffen wir für Urlauber sowie für Reiseveranstalter ein attraktives Angebot, das der hohen Nachfrage nach Reisen ins südliche Afrika entspricht“, so Peter Gerber, CEO von Condor.

Sommerflugplan 2027 bereits buchbar

Neben Windhoek sind bereits weitere erste Ziele des Sommerflugplans 2027 zur Buchung freigeschaltet. Das vollständige Programm für die Sommersaison 2027 soll schrittweise veröffentlicht werden. (red) 

  condor, flug, flugverbindung, windhoek, frankfurt, namibia, langstrecke, direktflug

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
24 Juni 2026

16:51
Marco Polo setzt 2027 auf Fernreisen in kleinen Gruppen
16:35
Condor fliegt ab Sommer 2027 wieder nach Windhoek
16:05
Innsbruck: Neues Sightseeing-Rafting im Sommer
13:06
Strahlende Corps Touristique Summerlounge 2026
11:44
RateHawk präsentiert Zukunftstrends im Reisevertrieb
10:54
Donauturm: Freier Eintritt am Zeugnistag
10:48
Ruefa Sport erhält Sport Leading Company Zertifikat
10:25
Flämisches Fest und Public Viewing in Wien

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.