Innsbruck: Neues Sightseeing-Rafting im Sommer

Mit einem neuen Sightseeing-Rafting erweitert Innsbruck im Sommer 2026 sein Freizeitangebot um ein entspanntes Erlebnis auf dem Inn. Das Konzept verbindet eine gemütliche Bootsfahrt mit Stadtbesichtigung und eröffnet dabei neue Perspektiven auf die Tiroler Landeshauptstadt. Hinter dem Angebot steht die AREA 47, die ihre langjährige Erfahrung im Outdoorsport erstmals in den urbanen Raum bringt.

Entspannt und barrierefrei

Im Mittelpunkt der Tour durch Innsbruck steht nicht wie sonst beim Rafting das Abenteuer, sondern das Erlebnis von Stadt und Natur vom Wasser aus. Für die Stadttour brauchen Teilnehmer:innen auch keinen Neoprenanzug, weshalb die zeitintensive Logistik im Vorfeld, etwa für Umkleideräume, entfällt. Schwimmwesten und Raftingschuhe werden aber aus Sichertsgründen vor Ort zur Verfügung gestellt.

Das Angebot ist so gestaltet, dass es von Teilnehmer:innen aller Altersklassen ab sechs Jahren problemlos genutzt werden kann. Außerdem ist die Tour barrierefrei: Auch Rollstuhlfahrer:innen können an Bord gehen, die Organisation des Rollstuhltransports zum Ausstieg wird mitübernommen. Für Gruppen besteht darüber hinaus die Möglichkeit, eine Stadtführung direkt im Boot zu buchen. Zertifizierte Austriaguides vermitteln dabei Wissenswertes über Innsbruck und seine Sehenswürdigkeiten.

Von Völs bis zum Löwenhaus

Die rund 60-minütige Fahrt inklusive Sicherheitsunterweisung startet beim Cyta Einkaufszentrum in Völs und führt vorbei an den bekanntesten Kulissen der Stadt, ehe die Boote nahe dem Stadtzentrum beim Löwenhaus anlanden. Die An- und Abreise vom Start- und Zielpunkt ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln möglich.

„Die Stadtführung vom Raftingboot aus verbindet Kultur, Natur und Bewegung auf einzigartige Weise. Der Blick vom Inn auf die historische Stadt und die beeindruckende Bergkulisse macht Innsbrucks Charakter als ‚alpin urbane‘ Destination unmittelbar erlebbar“, so Austriaguide Antonella Placheta.

Die Sightseeing-Raftings finden vom 13. Juli bis 31. August 2026 jeweils montags statt. Die Teilnahme kostet 60 EUR für Erwachsene ab 16 Jahren und 45 EUR für Kinder von sechs bis 15 Jahren.

Weiter Infos unter: www.area47.at (red)