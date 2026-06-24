Strahlende Corps Touristique Summerlounge 2026

Zahlreiche bestgelaunte Gäste aus der Tourismusbranche und den Medien genossen auf der Summer Stage das Programm und Networking, wobei erstmals die Azoren Cocktail-Bar, die Presse-Weinschank und Horetim-Bierschank zur Erfrsichung bereit standen.

Sonderpartner waren die Azoren (in diesem Sommer mit AUA-Direktflug erreichbar!), Unterstützer Redion, Dertour Austria, Robinson, TUI und Hanse Merkur. Einige Gäste und Vertreter:innen der Tourismusbüros und -partner reisten extra aus Deutschland bzw. Antalya (Corendon Airlines) an. Als Destinationen an Bord waren Catalunya, Flandern, Griechenland, Irland, Kroatien, Malta, Polen, Portugal, Schweiz, Slowenien, Spanien, Thailand, Türkei, Tunesien, Tschechien, Zypern und Visit USA.

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