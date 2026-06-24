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Strahlende Corps Touristique Summerlounge 2026


Foto: Martina Ehn
Die Vertreter:innen der Tourismusbüros
Foto: Martina Ehn
Networking bei der Summerlounge
Foto: Christiane Reitshammer, www.textkitchen.at
Summer Lounge 2026
Foto: Christiane Reitshammer, www.textkitchen.at
Gute Laune auf der Summer Stage
Foto: Christiane Reitshammer, www.textkitchen.at
CT-Summerlounge 2026

Sommerwetter (und entsprechende -temperaturen), Drinks und Buffet, News aus den Destinationen sowie ein Gewinnspiel waren die Zutaten der diesjährigen Corps Touristique Austria Sommerlounge am Wiener Donaukanal.

Zahlreiche bestgelaunte Gäste aus der Tourismusbranche und den Medien genossen auf der Summer Stage das Programm und Networking, wobei erstmals die Azoren Cocktail-Bar, die Presse-Weinschank und Horetim-Bierschank zur Erfrsichung bereit standen.

Sonderpartner waren die Azoren (in diesem Sommer mit AUA-Direktflug erreichbar!), Unterstützer Redion, Dertour Austria, Robinson, TUI und Hanse Merkur. Einige Gäste und Vertreter:innen der Tourismusbüros und -partner reisten extra aus Deutschland bzw. Antalya (Corendon Airlines)  an. Als Destinationen an Bord waren Catalunya, Flandern, Griechenland, Irland, Kroatien, Malta, Polen, Portugal, Schweiz, Slowenien, Spanien, Thailand, Türkei, Tunesien, Tschechien, Zypern und Visit USA. 

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Foto: Christiane Reitshammer privat

Autor/in:

Freie Journalistin

Christiane Reitshammer war von 2003 bis 2012 fix im Team als Redakteurin und Chefin vom Dienst. Als freie Journalistin ist sie nicht nur gerne für „tip“ und „reisetipps“ unterwegs, sondern unterstützt auch regelmäßig die Redaktion im Print, online und in den Sozialen Medien.



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