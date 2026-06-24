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Strahlende Corps Touristique Summerlounge 2026
Sommerwetter (und entsprechende -temperaturen), Drinks und Buffet, News aus den Destinationen sowie ein Gewinnspiel waren die Zutaten der diesjährigen Corps Touristique Austria Sommerlounge am Wiener Donaukanal.
Zahlreiche bestgelaunte Gäste aus der Tourismusbranche und den Medien genossen auf der Summer Stage das Programm und Networking, wobei erstmals die Azoren Cocktail-Bar, die Presse-Weinschank und Horetim-Bierschank zur Erfrsichung bereit standen.
Sonderpartner waren die Azoren (in diesem Sommer mit AUA-Direktflug erreichbar!), Unterstützer Redion, Dertour Austria, Robinson, TUI und Hanse Merkur. Einige Gäste und Vertreter:innen der Tourismusbüros und -partner reisten extra aus Deutschland bzw. Antalya (Corendon Airlines) an. Als Destinationen an Bord waren Catalunya, Flandern, Griechenland, Irland, Kroatien, Malta, Polen, Portugal, Schweiz, Slowenien, Spanien, Thailand, Türkei, Tunesien, Tschechien, Zypern und Visit USA.
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corpstouristique, summerlounge, sommerfest
Autor/in:
Christiane Reitshammer
Freie Journalistin
Christiane Reitshammer war von 2003 bis 2012 fix im Team als Redakteurin und Chefin vom Dienst. Als freie Journalistin ist sie nicht nur gerne für „tip“ und „reisetipps“ unterwegs, sondern unterstützt auch regelmäßig die Redaktion im Print, online und in den Sozialen Medien.
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24 Juni 2026
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