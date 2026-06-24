RateHawk präsentiert Zukunftstrends im Reisevertrieb

RateHawk, eine B2B-Online-Plattform für die Buchung von Hotels, Flügen und Transfers, und das Marktforschungsunternehmen PhocusWright haben eine gemeinsame Studie zur Zukunft des Vertriebs in der Reisebranche veröffentlicht. Der Bericht wurde am 23. Juni 2026 im Rahmen des Online-Events „Futurecast“ von RateHawk präsentiert. Grundlage bilden Datenanalysen beider Unternehmen sowie Interviews mit Branchenvertreter.

„Wir haben diesen Bericht als praktischen Leitfaden entwickelt, um Reiseunternehmen dabei zu unterstützen, sich im sich schnell verändernden Umfeld der Branche zurechtzufinden. Er untersucht wesentliche Veränderungen in den wichtigsten Bereichen des Reise-Ökosystems – darunter die allgemeine Marktlandschaft, das Verhalten der Reisenden und die Einführung neuer Technologien, und soll Fachleuten aus der Reisebranche dabei helfen, die wichtigsten Maßnahmen zu identifizieren, die erforderlich sind, um im kommenden Jahrzehnt wettbewerbsfähig zu bleiben“, erklärt Astrid Kastberg, Geschäftsführerin von RateHawk.

Verändertes Kundenverhalten

Ein Schwerpunkt der Studie liegt auf dem Wandel des Kundenverhaltens. Sowohl erfahrene Reisende als auch Digital Natives der nächsten Generation erwarten zunehmend personalisierte Reiseerlebnisse, infolgedessen stärker fragmentierte Nachfragemuster entstehen. Darüber hinaus wird die Reiseentscheidung immer stärker von sozialen Medien und digitalen Plattformen beeinflusst. Für Reiseunternehmen ergibt sich daraus laut Studie die Notwendigkeit, Angebote zu diversifizieren und zusätzliche Vertriebskanäle zu nutzen, um potenzielle Kundsschaft zu erreichen.

Aktuelle Bedingungen & Entwicklungen

Als weiterer Treiber wird die zunehmende Volatilität der globalen Rahmenbedingungen genannt. Geopolitische Spannungen und wirtschaftliche Unsicherheiten führen demnach zu höherer Preissensibilität sowie kurzfristigeren Buchungsentscheidungen. Gleichzeitig schreitet die technologische Entwicklung, insbesondere der Einsatz von Künstlicher Intelligenz, rasant voran. Laut Studie stehen 57% der weltweit befragten Fachleute der Touristik KI-Anwendungen positiv gegenüber, wobei die Akzeptanz je nach Einsatzbereich variiert. Der zunehmende Einsatz von KI-Agenten erfordert demnach eine stärkere Standardisierung und bessere Qualität von Daten sowie konsolidierte Datenstrukturen.

Die gesamte Studie kann HIER kostenlos auf der Website von PhocusWire heruntergeladen werden. (red)