Donauturm: Freier Eintritt am Zeugnistag

Am 3. Juli 2026 startet der Donauturm Wien wieder mit seiner jährlichen Sommerzeugnisaktion in die Ferien. Schüler:innen und Maturant:innen erhalten von 9:00 bis 12:00 Uhr kostenlosen Eintritt, sofern sie ein aktuelles Zeugnis vorweisen. Auch die Donauturm-Rutsche kann im Aktionszeitraum kostenlos genutzt werden.

Aktionsinfos im Überblick

Kostenloser Eintritt für Schüler:innen mit aktuellem Zeugnis (09:00–12:00 Uhr)

Freie Nutzung der Donauturm-Rutsche im Aktionszeitraum (ab 6 Jahren und 110 cm Körpergröße)

Begleitpersonen zahlen den regulären Eintrittspreis

Kinder ab 14 Jahren können den Donauturm auch ohne Begleitung besuchen

„Die Zeugnisaktion am Donauturm ist für viele Schüler:innen ein Fixpunkt zum Start in die Sommerferien und eine der beliebtesten Aktionen Wiens, um Erlebnis und Ausblick zu verbinden. Heuer können Familien ihren Ferientag nach dem Turmbesuch erstmals auch im neuen Donauturm Garten ausklingen lassen – mit viel Platz im Grünen, Kulinarik und Freizeitangeboten direkt am Fuße des Turms“, so Roman Bauer, Geschäftsführer Donauturm Wien.

Weitere Infos unter: www.donauturm.at (red)