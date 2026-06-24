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Ruefa Sport erhält Sport Leading Company Zertifikat
Das Sport Leading Company Zertifikat bestätigt die Qualitätsstandards und Spezialisierung von Ruefa Sport im Bereich Sportreisen.
Mit einem spezialisierten Team von Reiseexpert:innen und langjähriger Erfahrung im Sportreisebereich begleitet Ruefa Sport Kund:innen von der individuellen Beratung bis zur Umsetzung maßgeschneiderter Reiseerlebnisse. Dafür wurde Ruefa Sport nun mit dem Sport Leading Company Zertifikat ausgezeichnet. Das österreichische Sportgütesiegel wird von der unabhängigen Sport Leading Certification (SLC) vergeben und würdigt Unternehmen mit hohen Qualitätsstandards und besonderer Kompetenz in der Sport- und Freizeitwirtschaft.
Breites Sportreiseangebot
Ruefa Sport bietet Reisen zu verschiedenen Sportveranstaltungen und -erlebnissen an. Zum Portfolio zählen unter anderem Fußball-, Lauf-, Tennis-, Golf-, Motorsport- und Footballreisen. Darüber hinaus organisiert das Unternehmen auch Trainingscamps sowie maßgeschneiderte Gruppenreisen. Die Zusammenarbeit mit internationalen Partner und langjährige Erfahrung bilden die Grundlage des Angebots.
Partner des ÖFB und Experte für Laufreisen
Besondere Bekanntheit genießt Ruefa Sport als offizieller Reisepartner des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB). Seit 2020 verantwortet das Unternehmen das Travelmanagement des österreichischen Nationalteams, der Betreuerstäbe sowie der begleitenden Medien. Zudem organisiert Ruefa die ÖFB-Fanreisen zu den Spielen des Nationalteams. Im Bereich Laufsport bietet Ruefa Sport mit der Marke „Runners unlimited by Ruefa“ Reisepakete zu internationalen Laufveranstaltungen an. Dazu zählen unter anderem die World Marathon Majors und die SuperHalfs. (red)
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Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
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