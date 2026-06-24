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Flämisches Fest und Public Viewing in Wien


Foto: VisitFlanders
Flämisches Fest in Wien
Foto: Visit Flanders
Flämisches Fest in Wien

Sommerliche Stimmung, belgische Kulinarik und gemeinsames Public Viewing machten das Flämische Fest in Wien zu einem geselligen Abend.

Anlässlich des Flämischen Festes luden Liesbet Vandebroek, Direktorin von VisitFlanders, und Koenraad Van de Borne, Generaldelegierter von Flandern sowie Rabia Aktas, Leiterin Flanders Investment & Trade Wien, zu einem sommerlichen Empfang in den Pavillon der Strandbar Herrmann in Wien ein.

In entspannter Atmosphäre genossen die Gäste erfrischende Sommergetränke, köstliche Häppchen sowie typisch belgische Pommes und frisch gebackene Waffeln als Dessert. Im Anschluss verfolgten die Besucher:innen beim Public Viewing gemeinsam das Fußballspiel Belgien gegen Ägypten und ließen den Abend in geselliger Stimmung ausklingen. (red) 

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Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



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