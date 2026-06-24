Flämisches Fest und Public Viewing in Wien

Anlässlich des Flämischen Festes luden Liesbet Vandebroek, Direktorin von VisitFlanders, und Koenraad Van de Borne, Generaldelegierter von Flandern sowie Rabia Aktas, Leiterin Flanders Investment & Trade Wien, zu einem sommerlichen Empfang in den Pavillon der Strandbar Herrmann in Wien ein.

In entspannter Atmosphäre genossen die Gäste erfrischende Sommergetränke, köstliche Häppchen sowie typisch belgische Pommes und frisch gebackene Waffeln als Dessert. Im Anschluss verfolgten die Besucher:innen beim Public Viewing gemeinsam das Fußballspiel Belgien gegen Ägypten und ließen den Abend in geselliger Stimmung ausklingen. (red)