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Riverly: Hausbooturlaub in Frankreich mit Sommeraktion
Zum 30-jährigen UNESCO-Jubiläum des Canal du Midi bietet Riverly bis zu 30% Ermäßigung auf ausgewählte Hausbootreisen in Frankreich. Die Aktion gilt für Buchungen zwischen 24. Juni und 14. Juli 2026.
Mit dem Canal du Midi rückt im Sommer 2026 eines der bekanntesten Hausbootreviere Europas in den Mittelpunkt. Die historische Wasserstraße feiert heuer ihr 30-jähriges Jubiläum als UNESCO-Welterbe. Entlang des Kanals sind zahlreiche Veranstaltungen und kulturelle Aktivitäten geplant. Zusätzlich sorgen die Feierlichkeiten rund um den französischen Nationalfeiertag am 14. Juli für besondere Urlaubsstimmung.
Canal du Midi im Jubiläumsjahr
Riverly bietet Hausbootreisen auf dem Canal du Midi ab fünf Basen an: Port-Lauragais, Bram, Négra, Argens-Minervois und Lattes. Die Routen führen vorbei an historischen Schleusenanlagen, Platanenalleen, Weinregionen und traditionsreichen Orten entlang der Wasserstraße. Zu den Höhepunkten zählen die mittelalterliche Festungsstadt Carcassonne, die direkt vom Wasser aus erreichbar ist, sowie Castelnaudary, die Heimat des berühmten Cassoulet. Auch die Weinorte der Region Minervois laden zu Stopps entlang der Strecke ein.
Neben dem Canal du Midi umfasst das Angebot weitere französische Hausbootreviere, darunter Burgund, die Saône, die Charente, das Lot-Tal, die Bretagne, das Elsass, die Camargue, Anjou sowie die Wasserwege Südwestfrankreichs.
Hausbooturlaub ohne Führerschein
Für die Hausbootreisen von Riverly ist kein Bootsführerschein erforderlich. Vor Reisebeginn erhalten Gäste eine ausführliche Einweisung vor Ort. Je nach Modell bieten die Hausboote Platz für zwei bis zwölf Personen und eignen sich damit für Paare, Familien oder Freundesgruppen. Zur Ausstattung zählen unter anderem Sonnendecks, mehrere Badezimmer, Klimaanlagen, voll ausgestattete Küchen sowie komfortable Wohn- und Schlafbereiche.
Bis zu 30% Ermäßigung: Vom 24. Juni bis 14. Juli 2026 gewährt Riverly bis zu 30% Ermäßigung auf ausgewählte Hausbootreisen mit Abfahrten zwischen Juli und Oktober 2026. Die Aktion gilt sowohl für den Canal du Midi als auch für weitere französische Hausbootregionen. (red)
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Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
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