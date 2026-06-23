Olimar launcht neues Sizilien-Magazin

Auf 48 Seiten bündelt die Publikation persönliche Empfehlungen der Olimar Italien-Expert:innen mit handverlesenen Hoteltipps, regionalen Besonderheiten und Hintergrundwissen zur Destination. Im Mittelpunkt stehen sowohl bekannte Orte wie Palermo, Syrakus oder der Ätna als auch weniger frequentierte Regionen, die authentische Einblicke in das sizilianische Lebensgefühl ermöglichen.

Inspiration, Insider-Wissen und Hotels-Tipps

„Wir möchten unseren Reisebüropartner:innen nicht einfach Hotels präsentieren, sondern Geschichten erzählen und Lust auf Sizilien machen. Das Magazin soll inspirieren, beraten und dabei helfen, individuelle Reiseideen für Kund:innen zu entwickeln“, erklärt Anni Petruzzelli, Lead Marketing bei Olimar.

Neben ausgewählten Unterkünften werden im Magazin unterschiedliche Regionen der Insel vorgestellt – vom ursprünglichen Südwesten über die barocken Städte im Südosten bis hin zu den Liparischen Inseln. Ergänzt wird der Inhalt durch persönliche Geheimtipps, Ausflugsideen sowie Empfehlungen der Olimar Italien-Spezialist:innen.

Das neue Sizilien-Magazin wird an Reisebüropartner verteilt und steht zudem HIER online zur Verfügung. (Red)