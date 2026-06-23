Eberhardt Travel präsentiert Trends und neue Ziele für Alleinreisende

Immer mehr Menschen entscheiden sich bewusst für eine Reise ohne Partner oder feste Begleitung. Was früher als Nischenprodukt galt, hat sich längst zu einem der stabilsten Segmente im Gruppenreisemarkt entwickelt. Als langjährige Expertin kennt Eberhardt-Reisemanagerin Cornelia Ritter die Wünsche ihrer Gäste ebenso wie die aktuellen Trends. „Unsere Gäste investieren bewusst in besondere Reiseerlebnisse. Gerade Alleinreisende schätzen die Möglichkeit, neue Länder in einer gut organisierten Gruppe zu entdecken und dabei gleichzeitig unabhängig zu bleiben“, erklärt Cornelia Ritter.

Asien besonders gefragt

Vor allem Fernreisen nach Asien verzeichnen aktuell eine starke Nachfrage. Gefragt sind laut Eberhardt Travel unter anderem Reisen nach Indonesien, Vietnam, Kambodscha, Nepal, Bhutan, Malaysia und Sri Lanka. Auch China gewinnt wieder an Bedeutung. In Afrika zählen Namibia, Uganda, die Seychellen und Ägypten zu den beliebtesten Zielen. Neu im Programm sind unter anderem La Réunion und Mauritius. Zu den langjährigen Bestsellern im Fernreisebereich gehören außerdem Costa Rica und Neuseeland. „Neuseeland ist seit Jahren ein echter Renner – trotz des vergleichsweise hohen Reisepreises“, so die Eberhardt-Expertin.

Europa und Kreuzfahrten bleiben beliebt

Auch Europa bleibt für viele Singles attraktiv. Besonders gefragt sind Reisen an Nord- und Ostsee, in die Normandie und Bretagne, ins Elsass sowie nach Madeira und auf die Azoren. Bei Städtereisen zählen Rom, London, Nizza und Stockholm zu den gefragtesten Zielen. Ein weiteres wichtiges Segment für Soloreisende sind Kreuzfahrten. Besonders erfolgreich sind dabei laut Veranstalter Hurtigruten-Reisen, da hier Einzelkabinen angeboten werden, ohne die sonst häufig üblichen hohen Einzelkabinenzuschläge. Ebenfalls stark nachgefragt werden Flusskreuzfahrten auf dem Douro sowie auf Seine, Rhône und Saône.

Sicherheit und Betreuung

Gerade für alleinreisende Frauen spielen Sicherheit und eine verlässliche Organisation eine wichtige Rolle. Als Beispiel nennt Eberhardt Travel die seit 2015 angebotene Rundreise nach Usbekistan, die sich aufgrund der kulturellen Höhepunkte entlang der Seidenstraße und des hohen Sicherheitsgefühls vor Ort dauerhaft erfolgreich etabliert hat. Ein wesentlicher Bestandteil des Angebots ist zudem die umfassende Betreuung der Gäste. Viele Reisen werden mit zusätzlicher Reisebegleitung ab/an Deutschland durchgeführt und richten sich an Kund:innen, die möglichst wenig Organisationsaufwand haben möchten.

Neue Reisen für 2026/27

Für die kommenden Jahre plant Eberhardt Travel zahlreiche neue Angebote. Dazu zählen unter anderem Reisen nach La Réunion, Mauritius und in die Dominikanische Republik, eine Antarktis-Expeditionskreuzfahrt, eine Kreuzfahrt bis ins Donau-Delta sowie eine Winterreise nach Finnland mit Nordlicht-Option. Darüber hinaus sind neue Wanderreisen in der Schweiz und am Dachstein-Massiv, eine Rundreise von Zagreb bis Dubrovnik, eine Städtereise nach Split und Trogir sowie eine umfassend überarbeitete Marokko-Rundreise vorgesehen.

Auch für Weihnachten und Silvester bietet der Veranstalter wieder ein breites Programm mit rund 25 Reisen innerhalb Europas sowie zu Zielen wie Madeira, Teneriffa, Lanzarote, Zypern, Barcelona, Lissabon, Nizza, an die Algarve und auf die Azoren. (red)