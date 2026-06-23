Sunny Cars: Mietwagen in Sommerferien 2026 deutlich teurer

Mit Beginn der Sommerferien hat Sunny Cars die aktuellen Mietwagenpreise in den beliebtesten Urlaubsdestinationen analysiert. Die Auswertung zeigt, dass die Preise nach den Rückgängen der vergangenen Jahre in vielen Ferienregionen wieder spürbar gestiegen sind. Besonders gefragt bleiben Spanien, Portugal, Kanada, die USA, Griechenland und Italien. Gleichzeitig verzeichnet Sunny Cars bei den Destinationen Irland, Marokko und Montenegro ein überdurchschnittliches Wachstum bei den Buchungen.

Mittelmeerziele werden teurer

In vielen europäischen Urlaubsdestinationen liegen die Mietwagenpreise über dem Niveau des Vorjahres. Auf Mallorca kostet ein Kleinwagen für eine Woche Anfang August aktuell 341 EUR nach 297 EUR im Sommer 2025. In Portugal werden ab Lissabon 388 EUR und ab Porto 393 EUR fällig. Auf Madeira kletterten die Preise von 424 EUR auf 518 EUR.

Auch in Griechenland und Italien müssen Urlauber tiefer in die Tasche greifen. In Athen liegt der Wochenpreis bei 435 EUR, auf Kreta bei 461 EUR. Mykonos zählt mit 502 EUR pro Woche erneut zu den teuersten Mietwagenzielen Europas. In Italien kostet ein Kleinwagen auf Sizilien derzeit 527 EUR pro Woche. Auf Sardinien liegt der Preis bei 484 EUR, während für Rom aktuell 447 EUR veranschlagt werden.

USA bleiben vergleichsweise günstig

Für Fernreisende präsentieren sich die USA weiterhin als vergleichsweise preiswerte Mietwagendestination. In Los Angeles kostet ein Kleinwagen für eine Woche 421 EUR und damit nur geringfügig mehr als im Vorjahr. In Miami stiegen die Preise zwar deutlich von 244 EUR auf 390 EUR, liegen damit aber weiterhin unter vielen europäischen Sommerdestinationen.

Kanada zählt in diesem Sommer zu den gefragtesten Fernreisezielen und hat die USA in der Buchungsstatistik sogar überholt. Sowohl in Vancouver als auch in Montreal liegen die Wochenpreise aktuell bei 496 EUR.

„Viele Reisende zieht es in den Sommermonaten noch stärker ins nähere europäische Ausland. Fernreisen haben in diesem Jahr leicht abgenommen, von 26% im Vorjahr auf 24% in diesem Sommer. Einen Grund zur Sorge vor Flottenengpässen sollten Reisende jedoch nicht haben, das Angebot bleibt der Nachfrage in dieser Saison gerecht. Gerade in beliebten Zielen empfehlen wir nach wie vor eine frühzeitige Buchung, um das Wunschfahrzeug zu erhalten.“, kommentiert Thorsten Lehmann, Geschäftsführer von Sunny Cars das aktuelle Preisniveau.

Neue Mietwagenregelung auf Ibiza

Besonders aufmerksam sollten Reisende bei Buchungen für Ibiza sein. Eine neue gesetzliche Obergrenze für Mietwagen hat den verfügbaren Fahrzeugbestand auf der Baleareninsel um rund 40% reduziert. Entsprechend stark sind die Preise gestiegen. Für einen Kleinwagen werden derzeit knapp 650 EUR pro Woche verlangt. (red)