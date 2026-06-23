Coral Travel und Ferien Touristik bestätigen Provisionen für 2027

Mit den unveränderten Provisionskonditionen setzen Coral Travel und Ferien Touristik auch für das Geschäftsjahr 2027 auf Kontinuität und verlässliche Rahmenbedingungen für den Vertrieb. Reisebüros erhalten demnach weiterhin eine Mindestprovision von 10%. Bereits ab einem Umsatz von 25.000 EUR steigt die Provision auf 10,5%, ab 50.000 EUR auf 11% und ab 75.000 EUR auf 11,5%. Bei einem Umsatz von 100.000 EUR werden 12% erreicht. Ab 250.000 EUR liegt die Provision bei 12,5%, die höchste Staffel von 12,75% wird ab 450.000 EUR Umsatz erzielt.

Für die Berechnung werden die Umsätze der Veranstaltermarken Coral Travel, Coral Travel Schweiz und Ferien Touristik (COR, COS und FER) gemeinsam berücksichtigt. Dadurch sollen höhere Provisionsstufen leichter erreichbar werden.

Mehr Umsatzpotenzial

Zusätzliche Umsatzpotenziale sehen die Veranstalter im kontinuierlichen Ausbau ihres Angebots. Insbesondere das Fernreiseportfolio wird laufend erweitert und soll Reisebüros zusätzliche Verkaufschancen eröffnen.

Die Provision wird weiterhin auf den Bruttoumsatz berechnet und berücksichtigt neben der Luftverkehrssteuer auch Zusatzleistungen wie beispielsweise Flextarife, Sitzplatzreservierungen und Versicherungen. Auch Gruppenumsätze fließen in die Berechnung ein. Reisebüros können zudem weiterhin wählen, ob die Provisionsauszahlung bereits im Monat nach der Buchung oder erst im Monat nach Reiseantritt erfolgen soll. (red)