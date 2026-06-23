Costa Kreuzfahrten Österreich: Erstes Padel-Turnier in Wien

Auf der Anlage des Straßenbahnerbads an der Alten Donau traten 14 Agents gemeinsam mit Gerald Holuba und Bernhard Bohn von Costa Kreuzfahrten gegeneinander an. Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen neben dem sportlichen Wettbewerb vor allem Networking und persönlicher Austausch mit den Vertriebspartner:innen. Den Turniersieg sicherten sich Ronald Rudolph und Christian Gröfler von Dertouristik.

Nach dem Turnier klang der Abend im Restaurant „Zum Straba“ aus. Aufgrund der positiven Resonanz soll das Veranstaltungsformat im kommenden Jahr fortgesetzt werden.

Einladung: Costa Aperitivo Event in Wien

Nicht vergessen: Am 30. Juni findet das traditionelle Costa Aperitivo Event in Wien statt.

Location: Summerstage, Hatti‘s Weinbar

Summerstage, Hatti‘s Weinbar Uhrzeit: ab 18:00 Uhr mit Highlights um 19:00 Uhr

ab 18:00 Uhr mit Highlights um 19:00 Uhr Link zur Anmeldung HIER

(red)