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Costa Kreuzfahrten Österreich: Erstes Padel-Turnier in Wien


Erstes Costa Padel-Turnier
Costa Kreuzfahrten hat erstmals ein Padel-Turnier für Reisebüropartner:innen an der Alten Donau in Wien veranstaltet. 

Auf der Anlage des Straßenbahnerbads an der Alten Donau traten 14 Agents gemeinsam mit Gerald Holuba und Bernhard Bohn von Costa Kreuzfahrten gegeneinander an. Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen neben dem sportlichen Wettbewerb vor allem Networking und persönlicher Austausch mit den Vertriebspartner:innen. Den Turniersieg sicherten sich Ronald Rudolph und Christian Gröfler von Dertouristik.

Nach dem Turnier klang der Abend im Restaurant „Zum Straba“ aus. Aufgrund der positiven Resonanz soll das Veranstaltungsformat im kommenden Jahr fortgesetzt werden.

Einladung: Costa Aperitivo Event in Wien

Nicht vergessen: Am 30. Juni findet das traditionelle Costa Aperitivo Event in Wien statt.

  • Location: Summerstage, Hatti‘s Weinbar
  • Uhrzeit: ab 18:00 Uhr mit Highlights um 19:00 Uhr
  • Link zur Anmeldung HIER 

(red) 

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Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



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